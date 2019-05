Ensi kertaa historiassa? Kyberhyökkääjät räjäytettiin ilmaiskulla

Israelin puolustusvoimat (IDF) kertoo tuhonneensa viimeisen kahden vuorokauden aikana yhteensä 350 Hamasin ja Islamilainen Jihad -järjestön kohdetta Gazassa, muun muassa raketinheittimiä ja asevarikkoja.

Hyökkäykset tehtiin vastaiskuna Gazasta viikonlopun aikana ammuttuun lähes 700 rakettiin, joista Iron Dome -torjuntajärjestelmä sai torjuttua noin 240 kappaletta. Ainakin neljä israelilaista ja 23 palestiinalaista kuolivat yhteenotoissa.

IDF:n mukaan vastatoimiin sisältyi myös onnistunut ”kyberpuolustusoperaatio”.

– Estimme israelilaiskohteisiin suunnatun kyberhyökkäysyrityksen. Otimme kohteeksemme rakennuksen, jossa Hamasin kyberosasto työskenteli. HamasCyberHQ.exe on poistettu, IDF muotoili asian twitterissä.

Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt huomauttaa twitterissä, että kyseessä on mahdollisesti sodankäynnin historian ensimmäinen ilma-isku, joka toteutettiin vastatoimena verkkohyökkäykselle.

Sotatieteiden tohtori Jarno Limnéllin mukaan vastaavat iskut tulevat todennäköisesti yleistymään maailman konfliktipesäkkeissä.

– Fyysinen hyökkäys vastauksena väitettyyn kyberhyökkäykseen. Tulemme näkemään enemmän tämänkaltaisia vastauksia lähivuosien aikana. Raja fyysisen ja digitaalisen maailman välillä on yhä häilyvämpi – tai sitä tahallaan sumennetaan, Limnéll kirjoittaa.

