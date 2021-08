”Ensi kertaa hävettää olla suomalainen” – ravintoloitsija Tallinnassa Talsalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Virossa ihmetellään, mikseivät suomalaisturistit tule takaisin.

Virossa on ryhdytty vaatimaan koronapassia eli rokotetodistusta sisäänpääsyyn urheilutapahtumissa, elokuvateattereissa, ravintoloissa ja muissa julkisissa tiloissa. Todistusta vaaditaan myös kaikilta Suomesta tulevilta matkustettaessa.

Taloussanomien mukaan Tallinnan vanhassakaupungissa koronatodistusta kysytään joka ravintolassa ja pakollisia maskeja käyttää kaupungilla suurin osa.

Suomalaisia Tallinnassa ei näy, muualta Euroopasta tulleita matkailijoita sen sijaan on. Lee-ravintolan Kristjan Peäske arvioi suomalaisasiakkaiden määrän olevan noin kymmenesosa normaalista.

– Kysymme rokotustodistusta jokaiselta asiakkaalta. Jos heillä ei ole sellaista, voivat he tehdä viiden euron hintaisen koronatestin ravintolan ulkotiloissa. Tuloksen saa 15 minuutissa, jonka jälkeen pyydämme asiakkaan sisälle, Peäske kertoo Talsalle.

Viron koronatilanne on parempi kuin Suomessa. Täysin rokotettuja maassa on 64 prosenttia, Suomessa 50 prosenttia.

Olde Hansa -ravintolaa isännöivä Auri Hakomaa on vihainen Suomen hallituksen linjauksista.

– Viro on ollut Suomessa myrkyllisten maiden listalla, toisin kuin muissa EU-maissa. Maiden välisestä solidaarisuudesta on siirrytty tällaiseen trumpmaiseen Finland First -ajatteluun, Auri Hakomaa sanoo Talsassa.

Hakomaa sanoo turistien katoamisen aiheuttaneen paljon inhimillisiä tragedioita Virossa.

– Ensimmäistä kertaa minua hävettää olla suomalainen.

– Tänne vanhaankaupunkiin saapuva suomalainen yllättyy huomatessaan, että täällä onkin jo paljon saksalaisia, ranskalaisia, espanjalaisia, italialaisia ja tanskalaisia turisteja, ravintoloitsija kertoo.