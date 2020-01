Ennustepäälliköt Ylelle: Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talouden piristymisen pitäisi näkyä pian myös Suomessa.

Vaikka kansainvälinen valuuttarahasto IMF on tuoreessa suhdannekatsauksessaan kohdistanut alaspäin arviota talouskasvusta, se kertoo pienestä piristymisestä kansainvälisessä taloudessa. Myös ennustepäälliköt uskovat, että maailmantaloudessa on piristymisen merkkejä, kertoo Yle.

– Ensimmäisiä merkkejä alkaa näkyä. Ei vielä kovin vahvoja, mutta muutamat odotuksia mittaavat kyselyt näyttävät positiivisemmilta. Positiiviset merkit tulevat lähinnä Kiinasta. Ulkomaankauppa ja ennen muuta tuonti Kiinaan on ollut kasvussa ja samalla Kiinan teollisuustuotanto näyttää piristymisen merkkejä, Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huovari arvioi Ylelle.

Kiina on tärkeä sellun vientimarkkina Suomelle, sillä Suomi on taloutena viennistä riippuvainen. Kiinan tuonnin piristyminen olisi tärkeää etenkin Suomen metsäteollisuudelle.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Ilkka Kiema toteaa, että pahin pohjakosketus maailmantaloudessa on ohitettu. PTT:n Huovari puolestaan toteaa, että pahin tilanne Suomessa oli vuosi sitten vuodenvaihteessa, jonka jälkeen talous on piristynyt.

– Kyllä niitä pitäisi alkaa näkyä pian vuoden alussa myös Suomessa. Vielä niitä ei ole kovin paljon Suomen teollisuudessa näkynyt, pikemminkin luottamus osoittaa yhä alaspäin, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Markku Lehmus kuvailee.

Toistaiseksi maailmantaloutta on määrittänyt vahvasti Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota, jossa on tällä hetkellä kyse pelkästä välirauhasta. Britannian EU-eroon liittyvä epävarmuus on kuitenkin lientynyt ja talouskasvu Euroopassa näyttää ennustepäälliköiden mukaan pysähtyneen.