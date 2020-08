Ennuste: 20 000 amerikkalaista voi kuolla koronaan kolmessa viikossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijan mukaan kasvomaskeilla voitaisiin pelastaa ihmishenkiä.

Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n ennusteiden mukaan jopa 20 000 amerikkalaista voi kuolla koronavirukseen seuraavan kolmen viikon aikana, uutisoi CNN. Tautiin on kuollut elokuun alkuun mennessä jo yli 154 000 amerikkalaista.

Ennusteen mukaan koronaviruksesta johtuvien kuolemantapausten määrä tulee kasvamaan lähiviikkojen aikoina. Kasvun ennustetaan sijoittuvan etenkin Alabaman, Kentuckyn, New Jerseyn, Tennesseen ja Washingtonin osavaltioihin sekä Puerto Ricoon.

Monilla näillä alueilla tartuntamäärät oli jo aiemmin saatu hallintaan. Asiantuntijoiden mukaan suuret kokoontumiset, etenkin nuorison keskuudessa, ovat kuitenkin vaikuttaneet selvästi tartuntatapausten määrän kasvuun.

Asiantuntijoiden mukaan tartuntojen määrää voitaisiin vähentää lisäämällä kasvomaskien käyttöastetta. Washingtonin yliopiston koronamallinnusohjelman parissa työskentelevän Chris Murrayn mukaan tällä hetkellä vain noin puolet amerikkalaisista käyttää kasvomaskeja.

– Se on hyvä asia. Meillä on silti vielä pitkä matka Singaporen tasoon, jossa käyttöaste on 95 prosenttia. Se voisi pelastaa monia ihmishenkiä, Murray kommentoi.

Myös turvavälien pitämisellä voitaisiin ehkäistä kuolemantapauksia. Texasissa tutkijat ovat havainneet, että kahden viikon poikkeustila vähensi tartuntatapauksia 65 prosentilla.

– Tartuntatapaukset vähenivät huomattavasti niissä osavaltioissa, joissa vaadittiin etäisyyden ottamista ja turvavälejä, huomauttaa järjestelmäbiologian tutkijatohtori Daniel McGrail.