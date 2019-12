Ennen veristä hyökkäystä terroristi näytti massamurhavideoita

Daily Mail kertoo Floridan Pensacolassa kolme sotilasta tappaneen Mohammed Saeed Alshamranin, 21, illanistujaisista murhia ennen.

Alshamrani ja kolme muuta saudiopiskelijaa vietti iltaa hänen kanssaan katsellen videoita joukkoampumisista.

Perjantaiaamuna Alshamrani ampui Pensacolassa laivastotukikohdan luokkahuoneessa kolme ihmistä. Kahdeksan muuta haavoittui ennen kuin tappaja ammuttiin.

Yksi joukkomurhavideoita katsomassa olleista maanmiehistä videoi tapahtumapaikan ulkopuolella. Kaksi muuta seurasi tapahtumia autosta.

Alshamrani oli USA:ssa saamassa lentokoulutusta. Hän jätti nettimanifestin, jossa sanoo USA:ta pahan valtakunnaksi. Kaikkiaan kuusi saudia on pidätetty.

Pensacola shooting ”appears to be a terrorist attack,” National Security Adviser Robert O’Brien says https://t.co/xqZRMC4hvT pic.twitter.com/TB2j6qkLWr

— CBS News (@CBSNews) December 8, 2019