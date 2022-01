Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi kehottaa puhdistamaan ajoneuvon lasit jäästä ja lumesta.

Länsi-Suomen poliisilaitos muistuttaa kuljettajia puhdistamaan autonsa perusteellisesti talviolosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Asian laiminlyönti heikentää näkyvyyttä ja voi lisätä onnettomuusriskiä.

– Ennen kuin edes pohdit painavasi kaasupoljinta, puhdista ajoneuvon lasit jäästä ja lumesta, poliisilaitos kirjoittaa Twitterissä.

Poliisi on jakanut esimerkkinä kuvan ajoneuvosta, jonka etuikkuna on lähes kokonaan jään peitossa. Vain kuljettajan kohdalta ikkunaa on raaputettu hieman.

– Tämän auton kuljettaja jätti skrapaamisen käytännössä välistä ja sai sakon liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Jäinen tuulilasi voi myös johtaa ajokieltoon, Länsi-Suomen poliisilaitos tiedottaa.

