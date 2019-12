Ennätysmäärä lapsia tarvitsee humanitaarista apua

Hätäavun tarve on suurempi kuin koskaan ennen.

Hätäavun tarve on 4,2 miljardia dollaria. Liki puolet avusta jää vuosittain antamatta sitä tarvitseville rahanpuutteen vuoksi.

Varojen avulla pystytään auttamaan 59 miljoonaa lasta 64 maassa ympäri maailmaa. Aikuiset mukaan lukien, Unicefin humanitaarisen avun on tarkoitus ensi vuonna kattaa yli 95 miljoonaa ihmistä.

Hätäaputyön varoista on pula. Esimerkiksi tänä vuonna Unicefilta puuttui vielä marraskuussa 43 prosenttia tarvittavista varoista.

Valtavan avun tarpeen suurin syy ovat konfliktit, mutta myös köyhyys, taudit ja ilmastonmuutokseen liittyvät äärimmäiset sääilmiöt lisäävät avun ja suojelun tarvetta. Jo joka neljäs lapsi maailmassa asuu maassa, jota koettelee konflikti tai luonnonkatastrofi.

Suurimmat yksittäiset hätäapuvetoomukset koskevat Syyriaa ja Syyrian pakolaisia sen naapurimaissa, Jemeniä, Kongon demokraattista tasavaltaa ja Etelä-Sudania.

Kyse ei ole pelkästään rahoituksen saamisesta, vaan etenkin joustavien varojen saamisesta.

Tänä vuonna humanitaariseen työhön lahjoitetuista varoista 73 prosenttia kohdistui kymmeneen maahan. Näiden ulkopuolelle jääneiden maiden hätäavun rahoitusvaje on pahimmillaan yli 70 prosenttia.

– Unicefilla on kyky auttaa lapsia siitä hetkestä, kun katastrofi iskee ja jatkaa apua, kunnes he voivat jatkaa normaalia elämäänsä. Edellytyksenä on kuitenkin, että meillä on varoja saman tien käytössä, eikä niitä ole korvamerkitty tiettyyn maahan tai työn osa-alueeseen, sanoo Unicefin pääjohtaja Henrietta Fore.

Kuluvana vuonna Unicef on joustavan rahoituksen turvin pystynyt vastaamaan muun muassa Malin ja Burkina Fason äkillisesti muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen ja sisäiseen pakolaisuuteen. Molempien maiden omista hätäapuvetoomuksista on saatu kasaan alle viidennes. Sen vuoksi joustava rahoitus on heikoimmassa asemassa oleville lapsille elinehto.