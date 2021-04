Ennätysmäärä annettuja rokotteita yhdessä päivässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronarokotuksen toiset annokset alkavat jo pienentää ensimmäisen annoksen saajien osuutta.

THL:n rokoterekisterin mukaan Suomessa raportoitiin vuorokaudessa 47 482 annettua koronarokoteannosta.

Tätä ennen ei yhdessä vuorokaudessa oltu ylitetty 40 000 päivittäisen rokotuksen rajaa.

Vuorokauden aikana toisen annoksen sai 7 030 rokotettua. Heidän osuutensa rokotuksien saajista odotetaan nyt vähitellen tasaisesti kasvavan.

Kaikkiaan rokotteita on annettu 1 340 701. Niistä ensimmäisen annoksen rokotteita on ollut 1 230 792.

Suomeen on saatu kaikkiaan 1 513 000 annosta, joista on siis käytetty 1 340 701. Käyttämättä on 172 299. Tällä viikolla maahan odotetaan lisäksi 220 000 annosta lisää.