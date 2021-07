Englantilaiset miehet koronassa useammin kuin naiset – syy ei yllätä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartunnat ovat levinneet Lontoossa jalkapallon EM-kisojen aikaan.

Englantilaisten miesten riski sairastua koronaan on kolmanneksen suurempi kuin naisten vastaava riski. Näin kertoo tuore tutkimus, joka tarkastelee ennen kaikkea ajanjaksoa välillä 24. kesäkuuta – 5. heinäkuuta. Lontoon Imperial Collegen tutkijat epäilevätkin, että syynä miestartuntoihin ovat jalkapallon EM-kisat, jotka osuvat samalle jaksolle.

– Tuoreiden tietojen mukaan miesten sairastumisriski on 30 prosenttia suurempi kuin naisten, mikä saattaa kertoa erilaisista tavoista viettää aikaa ihmisryhmissä, tutkimus toteaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että erityisesti miehet ovat kokoontuneet asuntoihin ja baareihin katsomaan jalkapalloa.

Tutkimuksen mukaan joka 170. ihminen Englannissa sairasti tutkimusjaksolla koronan. Määrä on nelinkertainen verrattuna edelliseen tutkimusjaksoon, joka osuu välille 20. toukokuuta – 7. kesäkuuta. Tulos tarkoittaa, että tartuntojen määrä on kaksinkertaistunut kuuden päivän välein.

Rokottamattomien tartuntamäärät olivat kolme kertaa suuremmat kuin niiden, jotka olivat saaneet kaksi rokoteannosta. Tartuntamäärien kasvu oli suurinta 13–17-vuotiaiden keskuudessa, ja ne kahdeksankertaistuivat edellisjaksoon verrattuna.

Tutkijat huomauttavat, että korona on leviäminen on kiihtynyt siitäkin huolimatta, että Englannin asukkaista suurin osa jo saanut ainakin yhden rokotteen. Syynä tähän on deltamuunnos, joka tarttuu herkemmin kuin viruksen aiemmat versiot.

Tutkimuksessa havaittiin, että uudet tautitapaukset ovat keskittyneet Lontooseen. Britannian pääkaupungissa tautimäärä kasvoi kahdeksankertaiseksi verrattuna toukokuun lukuihin.

Lontoossa on pelattu kahdeksan jalkapallon EM-kisojen ottelua, ja kisat alkoivat 13. kesäkuuta. Tutkimus on tehty ennen keskiviikkoa, jolloin Englanti pelasi Tanskaa vastaan välieräottelun Lontoossa Wembleyn stadionilla. Ottelua katsoi useita kymmeniä tuhansia ihmisiä ilman turvavälejä. Englannin voitto käynnisti laajan voitonjuhlat, joissa turvavälejä ei useinkaan noudatettu. Lontoossa pelataan kisojen finaali ensi sunnuntaina.

Heinäkuun alkuun mennessä 86 prosenttia englantilaisista on saanut vähintään yhden rokotteen, ja kaksi rokotetta on saanut 64 prosenttia. Rokotteet ovat vähentäneet kuolemantapauksia ja riskiä joutua sairaalahoitoon. Silti Englannissa on menossa viruksen kolmas aalto, tutkijat sanovat.

– Vaikka rokote antaa hyvä suojan sairauden vakavalta muodolta, rokotetuilla on silti riski sairastua ja levittää virusta muihin, sanoo tartuntatautien professori Steven Riley.