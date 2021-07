Englannin kouluja etuajassa kesälomalle koronakaranteenien vuoksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sadattuhannet oppilaat ovat korona-altistumisten vuoksi karanteenissa eri puolilla Englantia.

Useita kouluja eri puolilla Englantia suljetaan tänä vuonna viikkoa etuajassa kesälomille, uutisoi brittilehti The Guardian. Syynä ovat maan laajamittaiset koronavirusaltistukset.

Jopa sadattuhannet oppilaat ovat joutuneet maassa karanteeniin korona-altistumisten vuoksi. Osassa maan kouluista siirrytään viimeisen viikon ajaksi etäopetukseen, toisissa suoraan kesälomalle.

– Koulut pysyvät auki jakson loppuun saakka siellä, missä se on mahdollista. Kuulemme kuitenkin koko ajan ilmoituksia kouluista, jotka joudutaan sulkemaan tartuntojen ja muiden poissaolojen vuoksi, maan rehtoriliiton pääsihteeri Geoff Barton toteaa.

Koulujen johtoportaissa on tyytymättömyyttä maan opetusministeriöltä saatuun ohjaukseen. He kokevat, että ministeriö on siirtänyt liikaa vastuuta terveysturvallisuudesta rehtorien kontolle.

– Se asettaa valtavan paineen rehtorien ja muun henkilökunnan harteille. Koulujen saaman tuen vähyys ja ohjeiden epäselvyys on ollut järkyttävää, eräs rehtori sanoo.

Altistumisten lisäksi jopa kymmenen prosenttia kaikista oppilaista on tällä hetkellä poissa opetuksen piiristä koronavirukseen liittymättömistä syistä. Rehtorien mukaan vanhemmat ottavat lapsensa pois koulusta, jottei mahdollinen altistuminen ja siitä seuraava karanteeni pilaisi lomasuunnitelmia.