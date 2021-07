Energiateollisuus KL:lle: Ilmastopaketissa suunnitelmatalouden piirteitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jukka Leskelän mukaan energiamurroksen avulla luodaan 2030-luvun työpaikat ja vientituotteet.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelän mukaan Euroopan komission Fit for 55 -ilmastopaketissa on turhan yksityiskohtaisen ja päällekkäisen sääntelyn vaara sekä ”keskusjohtoisen suunnitelmatalouden” piirteitä.

Leskelä katsoo, että mitä yksityiskohtaisemmaksi yhteinen sääntely menee, sitä hankalammaksi sen toimeenpano käy, sillä eri maissa on erilaiset olosuhteet. Hän antaa esimerkin:

– Bioenergian kestävyyskriteereissä halutaan määritellä, mikä on runkopuuta ja mihin sitä voi käyttää. EU:ssa on erilaisia metsiä ja metsätalouksia, ja siksi on tarpeetonta tehdä Brysselissä yksityiskohtaista sääntelyä. Pitäisi asettaa tavoitteita, mutta jättää jäsenmaille toimintatilaa, Leskelä sanoo Kauppalehdelle.

Leskelän mielestä ilmastopaketti on välttämätön työkalu, jonka avulla EU tekee oman osansa ilmastonmuutoksen torjunnasta Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Hänen mukaansa nyt keskustellaan liikaa siitä, mitä energiamurros maksaa. Suomessa kannattaisi keskittyä siihen, miten murroksen avulla luodaan 2030-luvun työpaikat ja vientituotteet.

– Pitää hylätä kaikki puheet siitä, että meidän elintasomme romuttuu tai meidän pitää mennä maakuoppaan asumaan. Kuva on päinvastainen. Tämä paketti on täynnä huikeita mahdollisuuksia. Ei ole kyse siitä, kuka uhraa eniten, vaan siitä, miten murros toimeenpannaan siten, että se palvelee hyvinvoinnin kehitystä.