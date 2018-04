Ruotsissa enemmistö haluaa vähemmän pakolaisia maahan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsalaisten suhtautuminen pakolaisiin ja maahanmuuttoon on aiempaa kielteisempää.

Dagens Nyheterin teettämän mielipidetutkimuksen vastaajista 60 prosenttia on sitä mieltä, että Ruotsiin pitäisi ottaa nykyistä vähemmän pakolaisia. Vastaajista 41 prosenttia vähentäisi pakolaisten vastaanottoa merkittävästi ja 19 prosenttia hieman nykyisestä tasosta.

Vastaajista 12 prosenttia kertoo, että Ruotsin pitäisi ottaa nykyistä enemmän pakolaisia vastaan.

Kun vastaava mielipidetutkimus tehtiin vuonna 2015, vastaajista 36 prosenttia halusi maahan vähemmän ja 26 prosenttia enemmän pakolaisia.

– Tämä on dramaattinen muutos. Eikä vähiten sen takia, että se on tapahtunut näin nopeasti, Marie Demker Göteborgin yliopistosta kertoo Dagens Nyheterille.

Myös suhtautuminen maahanmuutton on muuttunut kolmen vuoden aikana.

Edellisessä tutkimuksessa 63 prosenttia vastaajista arvioi maahanmuuton olevan myönteinen asia Ruotsille. Uusimmassa kyselyssä luku on pudonnut 44 prosenttiin. Vastaajista 31 prosenttia on sitä mieltä, että maahanmuutto on haitallista Ruotsille, kun vuonna 2015 näin ajatteli vain 13 prosenttia.

Helmikuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 1030 henkilöä.