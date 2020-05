Enemmistö kuluttajista palaa ravintoloihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kyselyn mukaan kuluttajat odottavat ravintoloiden avautumista innolla.

Ravintolapalvelut MaRan Taloustutkimuksen kyselyyn vastanneista 58 prosenttia aikoo käyttää ravintolapalveluita vähintään melko todennäköisesti ravintoloiden sulkuvelvoitteen loputtua.

Ravintolapalveluiden suurkäyttäjistä 25–49-vuotiaista noin 70 prosenttia aikoo käyttää ravintolapalveluita vähintään melko todennäköisesti.

Haastatelluista 29 prosenttia arvioi käyttävänsä ravintolapalveluita hyvin todennäköisesti ja vastaavasti 29 prosenttia melko todennäköisesti. Viidennes pitää hyvin ravintolapalveluiden käyttöä hyvin epätodennäköisenä.

Vuonna 2018 tehdyn Ravintolaruokailun trenditutkimuksen mukaan viidennes kuluttajista ei käytä ravintolapalveluita normaaliaikanakaan.

Erityisesti nuorten ja lapsiperheiden keskuudessa kotikokkailulle halutaan vaihtoehtoja ravintolapalveluista. 25–34-vuotiaista kolme neljästä aikoo käyttää ravintolapalveluita vähintään melko todennäköisesti ja 35–49-vuotiaista 63 prosenttia. Lapsiperheistä ravintolapalveluita aikoo käyttää vähintään melko todennäköisesti 67 prosenttia.

– Erityisen ilahtunut olen siitä, että ravintolapalveluiden suurkäyttäjät 35–49-vuotiaat aikovat nauttia ravintolapalveluista tulevana kesänä. Tämä luo hyvän pohjan ravintoloiden avaamiselle ja lomautettujen työntekijöiden kutsumiselle takaisin töihin, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Kannattava toiminta rajoitusten takia lähes mahdotonta

Eduskunta, hallitus ja aluehallintoviranomaiset päättivät koronaviruksen leviämisen estämiseksi järeistä toimista. Järein niistä oli ravintoloiden sulkeminen lailla huhtikuun alussa. Koska osa ravintoloiden kiinteistä kuluista on kertynyt myös niiden kiinnipidon aikana, ravintoloiden kassat ovat niiden avautuessa tyhjiä. Silti edessä on palkkojen, elintarvikkeiden ja muiden kulujen maksaminen.

– Asiakkaiden paluuta odotetaan alalla hartaasti, mutta ravintoloiden aukaiseminen näistä lähtökohdista on hankalaa. Eduskunnan päätös leikata 50 prosenttia asiakaspaikoista tekee tilanteesta taloudellisesti vaikean. Kun ravintola-alan liikevoittoprosentti on normaalina talousaikana vain 1–4 prosenttia liikevaihdosta, on kannattava toiminta rajoitusten voimassa ollessa käytännössä lähes mahdotonta, Timo Lappi sanoo.

– Asiakaspaikkojen enimmäismäärä pitäisi nostaa vähintään 75 prosenttiin kesäkuun puolivälissä, ja kaikki ravintolatoiminnan rajoitukset poistaa mahdollisimman pian, hän esittää.

Timo Lapin mukaan ravintolat pystyvät huolehtimaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta ravintolatilan ja palvelun erityisluonteen huomioivalla omavalvonnalla.

Kysynnän ja työllisyyden parantamiseksi tarvitaan hänen mukaansa myös muita keinoja.

Timo lapin mukaan ravintola-anniskelun ja ruokatarjoilun arvolisävero tulisi alentaa kymmeneen prosenttiin 12 kuukauden määräajaksi. Samalla kymmenen prosentin arvonlisäverokantaan kuuluvien matkailu-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen arvonlisävero tulisi alentaa viiteen prosenttiin.

– Ravintola-alan pääseminen nopeasti jaloilleen on välttämätöntä paitsi alalle myös valtiontaloudelle ja työllisyydelle. Ravintola-ala työllistää työvoimatutkimuksen mukaan suoraan 81000 henkilöä. Lisäksi ala työllistää välillisesti noin 36000 henkilöä, Lappi perustelee.

Taloustutkimuksen 25.–28.5. toteuttamaan kyselyyn vastasi tuhat henkilöä.