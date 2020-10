”En saanut ministeriltä vastausta. En ainakaan ymmärtänyt.”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Krista Kiurulta kysyttiin koronaodottelusta. Hän vastasi, ettei ole aikaa vitkastella.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala ihmetteli eduskunnassa tiistaina monen mielessä olevaa kysymystä. Se kuuluu: mitä sosiaali- ja terveysministeriö oikein on tehnyt viimeiset kuukaudet?

Tiistaina THL ilmoitti uuden ennätyksen rekisteröityjen koronatartuntojen päivittäisessä määrässä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi tiedon tultua, että hallitus mahdollisesti neuvottelee toimenpiteistä ensi viikolla.

– Toiveeni vain olisi se, että hieman aikaisemmin jo pohdittaisiin sitä, että kun teillä on olemassa tällainen malli, missä varaudutaan erilaisiin vaiheisiin epidemiassa, niin myös niitä toimenpiteitä ennakollisesti jo pohdittaisiin, niin ettei olla jälleen kerran siinä tilanteessa, jossa me reagoimme jälkijättöisesti, Sari Multala sanoi eduskunnassa.

– Tänään pääministeri ilmoitti, että viikon päästä kerrotaan uusista toimenpiteistä, ja me tiedämme jo nyt, että tartuntatilanne tulee jatkuvasti pikkasen jäljessä siitä, mikä se todellisuus aidosti on, hän huomautti.

Multala toivoi mahdollisimman selkeää viestintää.

– Esimerkiksi viime viikolla THL:n sivuilta ei löytynyt sitä maskisuositukseen liittyvää alueellista tarkastelua, mikä maskisuositus on milläkin alueella voimassa. Tämä olisi sinne saatava pikimmiten.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) tarkasteli vastauksessaan lakiesityksen kahta ”reunaraamia”. Ne ovat hänen mukaansa toimien välttämättömyys ja alueellisuus.

– Ja haluan teille sanoa, että uusi normaali Suomessa on se, että mikään alue ei ole lähtökohtaisesti turvassa. Ei voi ajatella, että minun alueellani ei tarvita ravintolarajoituksia mahdollisesti sen takia, että se alue olisi tällä hetkellä turvassa. Kaikki esimerkit Suomesta tähän asti osoittavat, että kun tulee tartuntaryväs, niin pahimmillaan se pahenee vielä entisestään, kun ravitsemusliikkeissä saadaan aikaan siitä seuraava jatkotartuntojen jatko, Krista Kiuru sanoi.

– Tältä osin me olemme todella isojen kysymysten äärellä täällä eduskunnassa, että kumpi menee edelle, terveys vai talous. Sellaista kysymystä on turha teidän asettaa, koska terveys ja talous kulkevat käsi kädessä, jos tämä tautitilanne pääsee niin paljon pahenemaan, että Suomi on leviämisvaiheessa.

Kiurun mukaan ”olen täällä koko ajan jankuttamassa sitä samaa, että nämä tartuntatoimet on tehtävä tässä ja nyt. Meillä ei ole aikaa vitkastella. Tämä koskee sekä alueita että tämä koskee myöskin koko kansan sitoutumista siihen, että tämä tauti on saatava hallintaan”.

Sari Multala kommentoi twitterissä yrittäneensä kysyä odottelusta, mutta ei saaneensa vastausta ”tai en ainakaan sitä ymmärtänyt”.

Sitäpä tässä on ihmetelty. Kysyin ministeri Kiurulta äsken salissa, mutta en saanut vastausta (tai en ainakaan sitä ymmärtänyt). — Sari Multala (@SariMultala) October 6, 2020