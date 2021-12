”En pysty käsittämään” – Näin omikron valtasi hetkessä Britannian

University College Londonin professori ja yliopiston operaatiotutkimusryhmän johtaja Christina Pagel hämmästelee vauhtia, jolla koronaviruksen omikronmuunnos on noussut hallitsevaksi Britanniassa.

Hän huomauttaa Twitterissä, että on kulunut vasta kolme viikkoa siitä, kun WHO nosti Etelä-Afrikassa ensi kertaa tunnistetun B.1.1.529 -variantin huomioitavien muunnosten listalle ja nimesi sen omikroniksi.

– Tuolloin se edusti ehkä 0,1 prosenttia kaikista tapauksista Britanniassa. Huomenna se on täällä todennäköisesti hallitseva variantti. En oikein pysty käsittämään tätä, professori Pagel sanoo.

Omikron on levinnyt Britanniassa vauhdilla ja päivittäiset tartuntaluvut ovat nousseet nopeasti korkeimmiksi koko pandemian aikana. Eilen Britanniassa todettiin liki 89 000 uutta tartuntaa. Edellinen huippuluku oli tammikuun alusta. Silloin uusia tapauksia todettiin hieman alle 70 000.

Britannian arvostetun Sanger-instituutin tutkija Theo Sanderson on julkaissut Twitterissä viime aikaisia tietoja variantin leviämisestä Lontoossa. Hän on julkaissut alla näkyvän pysäyttävän kuvan, jossa vertaillaan delta- ja omikrontapausten määriä. Sanderson huomauttaa, että Lontoon alueella joulukuun 13. päivänä otetuista näytteistä peräti 72 prosenttia edusti omikronmuunnosta. Kaksi viikkoa aiemmin tapauksia oli vasta muutamia.

– Lontoon tapausten kokonaismäärä tavoittelee jo korkeinta pandemian aikana nähtyä.

Tutkija on laatinut myös alla viimeisenä näkyvän kuvaajan, jossa vertaillaan delta- ja omikronaaltojen alkamista.

Sanderson on jakanut lisäksi kuvia tapausmäärien kehityksestä muualla Britanniassa. Kaikissa on nähtävissä nopeaa omikrontapausten nousua.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotustilaisuudessa kerrottiin eilen, että Suomessa oli siihen mennessä todettu 34 omikrontapausta. Alustavissa seulontatesteissä on viranomaisten mukaan kuitenkin havaittu selkeä noususuunta omikrontartunnoissa. Suomessa raportoitiin tänään 2079 uutta koronavirustartuntaa.

I showed this chart by @jburnmurdoch about growth in Gauteng at that week's briefing . Seems so much longer ago. pic.twitter.com/PoqVYdPbh9

