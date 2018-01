Maahanmuuttaja-tutkija: ”En ole kohdannut Suomessa rasismia”

Alan Salehzadehin mukaan rasismi ja huono käytös on osattava erottaa toisistaan.

Suomessa 20 vuotta asunut tutkija ja luennoitsija Alan Salehzadeh kirjoittaa Iltalehden blogissaan, ettei ole koskaan kohdannut Suomessa rasismia.

– Sen sijaan olen kohdannut paljon epäkohteliaita ja huonokäytöksisiä ihmisiä, täällä kuten muuallakin maailmassa. Joku ei tykkää minun naamastani, mielipiteistä tai käytöksestä. Joku taas on lähtökohtaisesti hirveä kaikille, ja vihaa tasapuolisesti kaikkia ihmisiä itseään mukaan lukien. Se ei tarkoita, että henkilö on rasisti, vaikka minä olenkin maahanmuuttaja.

– Pitää osata erottaa rasismi ja huonot käytöstavat toisistaan. Kaikki vähemmistön edustajaan kohdistuva epäasiallinen käytös ei ole rasismia, Salehzadeh toteaa.

Salehzadehin mukaan maailmalla rasismia esiintyy paljon, mutta Suomessa verrattain vähän.

– Esimerkiksi entisessä kotimaassani Iranissa rasismi rehottaa. Esimerkiksi afganistanilaiset vierastyöläiset (joita on miljoonia) eivät saa edes tulla julkisiin puistoihin. Puhumattakaan siitä, että monet uskonnolliset ja etniset vähemmistöt tai muut eivät saa harjoittaa omaa kulttuuriaan.

Salehzadehin mukaan yksittäisi rasisteja löytyy kuitenkin Suomestakin.

– On totta, että pieni ryhmä vihaa kaikkia maahanmuuttajia. Kuvitellaan, että “stranger is danger” -hengessä maahanmuuttajat vievät kaikki työpaikat tai puolisoehdokkaat. Nämä ihmiset eivät ymmärrä, että maahanmuuttajatkin synnyttävät työpaikkoja ja hekin ovat veronmaksajia. Tiedän monia, jotka heti sopivan puolison löydettyään ovat helpottuneina lieventäneet kantaansa maahanmuuttajia kohtaan.

– Itse en heitä ole kohdannut. Järjestelmä Suomessa on yksi maailman tasa-arvoisin. On ilo ja kunnia saada asua ja työskennellä maassa, joka tarjoaa kaikille kansalaisilleen mahdollisuuden menestyä. Rasismikortin heiluttelu on helppoa, silloin kun jokin asia ei miellytä, Salehzadeh kirjoittaa.