”En ole aiemmin työstänyt lämmintä ruumista” – toimittajan murhan raaka nauha julki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jamal Khashoggi aneli henkensä puolesta Saudi-Arabian Istanbulin konsulaatissa.

Turkin tiedustelun ääninauhat paljastavat rankkoja yksityiskohtia sauditoimittaja Jamal Khashoggin viimeisistä hetkistä. Khashoggi surmattiin ja paloiteltiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa lokakuussa 2018.

Asiasta tässä uutisoivan Al Jazeeran mukaan Daily Sabahin julkistamat nauhat maalaavat kuvan murhaoperaation etenemisestä sekä myös surmaa edeltäneistä keskusteluista.

Muun muassa Washington Postiin kirjoittanut Khashoggi saapui konsulaattiin hakemaan asiakirjoja tulevia häitään varten. Sisällä mies vedettiin huoneeseen, jossa häntä odotti tiedustelu-upseeri ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmanin henkivartija Maher Abdulaziz Mutreb.

Nauhalla hän pyytää Khashoggia ensin istumaan ja kertoo, että toimittaja viedään takaisin Riadiin Interpolin antaman määräyksen takia.

– Olemme täällä hakemassa teitä, Mutreb toteaa.

Khashoggi vastaa, ettei häntä vastaan ole vireillä oikeusjuttuja ja kertoo morsiamensa odottavan häntä konsulaatin ulkopuolella. Seuraavaksi Mutreb pyytää Khashoggia jättämään viestin, jossa hän kehottaa poikaansa olemaan huolestumatta, vaikka ei tavoittaisikaan häntä.

– Kirjoittakaa se herra Jamal. Kiirehtikää. Auttakaa meitä, jotta voimme auttaa teitä. Lopulta viemme teidät takaisin Saudi-Arabiaan ja tiedätte mitä sitten tapahtuu, jos ette auta meitä.

Seuraavaksi Khashoggi huumattiin.

– Minulla on astma. Älkää tehkö sitä. Tukehdutatte minut, kuuluvat toimittajan viimeiset sanat.

Pian tämän jälkeen nauhalla alkaa kuulua sähkösahan ääntä. Paloittelu kestää 30 minuuttia. Ruumista ei ole löydetty vieläkään.

Nauhoille on tallentunut myös murhaa edeltäneitä keskusteluita. Niiden perusteella tapporyhmän jäsenet pohtivat ruumiin käsittelyä vain minuutteja ennen kuin heidän uhrinsa saapui konsulaattiin.

– Voiko torson panna laukkuun, Maher Abdulaziz Mutreb kysyy nauhalla.

Saudiarabialainen kuolinsyytutkija Salah Mohammed Abdah Tubaigy vastaa kieltävästi.

– Ei. Liian painava, todella pitkä myös.

– Olen itse asiassa aina työstänyt kuolleita. Osaan leikata todella hyvin – en tosin ole koskaan työskennellyt lämpimän ruumiin kanssa, mutta selviän siitä helposti, hän jatkaa.

Kuolinsyytutkija selittää kuuntelevansa tavallisesti kuulokkeilla musiikkia leikatessaan ruumiita.

– Välillä siemailen kahvia ja poltan tupakkaa. Kun olen paloitellut sen, kääritte osat muovipusseihin, panette ne matkalaukkuihin ja viette ne pois, hän selostaa nauhalla

Turkki on syyttänyt Saudi-Arabiaa Jamal Khashoggin harkitusta murhasta. Saudi-Arabia kiisti ensin toimittajan kuolleen konsulaatissa. Myöhemmin saudiarabialaiset ovat myöntäneet tapahtuneen, mutta väittäneet kysesssä olleen itsenäisesti toimivien henkilöiden suorittama operaatio, jolla ei ollut kytköksiä maan johtoon. 11 nimeltä mainitsematonta epäiltyä on asetettu Saudi-Arabiassa syytteeseen Khashoggin murhasta. Viisi heistä voi saada kuolemantuomion. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n on kerrottu pitävän kruununprinssi Mohammed bin Salmania murhan tilaajana.