Nyt puhuvat myrkkymiehet: Olimme vain katsomassa katedraalia

Britannian myrkytystapauksesta epäillyt Alexander Petrov ja Ruslan Boshirov kiistävät heitä vastaan esitetyt syytteet venäläisen RT-median haastattelussa.

Britannian mukaan Sergei ja Julia Skripalin myrkyttämisestä epäillyt miehet ovat suurella todennäköisyydellä Venäjän sotilastiedustelun GRU:n virkailijoita. Petrovin ja Boshirovin väitetään matkustaneen aidoilla Venäjän passeilla, mutta käyttäneen peitehenkilöllisyyksiä.

Miehet kertovat RT:lle olleensa Salisburyssa maaliskuun 3. päivänä, koska olivat matkalla katsomaan Stonehengen kivipaaseja ja muita nähtävyyksiä. Miehet mainitsevat muun muassa ”kuuluisan Salisburyn katedraalin, joka tunnetaan koko maailmassa”.

– Kaupunki oli peittynyt räntään. Kastuimme, joten otimme ensimmäisen junan ja palasimme Lontooseen.

– Ehkä satuimme olemaan Skripalien talon lähellä, mutta emme tiedä missä se sijaitsee.

Miehet kiistävät olevansa agentteja ja kuljettaneensa mukanaan myrkkyä. He syyttävät Britanniaa maineensa lokaamisesta.

– Emme uskalla mennä ulos, pelkäämme omaistemme puolesta, Boshirov sanoi.

Why did you visit Salisbury?

"Petrov": Our friends have been suggesting for a long time we visit this wonderful town.

"Boshirov": There's the Salisbury Cathedral, famous for its 123-meter spire. It's famous for its clock, one of first created and still working.

— Lucian Kim (@Lucian_Kim) September 13, 2018