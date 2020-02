”Emme ole valmiita” – koronalääkäriltä rankka tosiasia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

WHO:n asiantuntija Bruce Aylward kehottaa ottamaan oppia Kiinan toimista.

Koronavirusepidemia vaikuttaa hellittävän otettaan Kiinasta samalla, kun tartuntoja on alettu havaita yhä enemmän Euroopassa. Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntija, tohtori Bruce Aylwardin mukaan COVID-19 -viruksen leviämiseen tulisi nyt varautua, ja Kiinan kokemuksista voidaan ottaa oppia.

– Suuri loppupäätelmä on se, että maailma ei yksinkertaisesti ole tähän (virukseen) valmis, Aylward arvioi Business Insiderin mukaan.

Aylward palasi tällä viikolla Kiinasta. Hän oli seuraamassa koronavirustoimia yhdessä parinkymmenen muun asiantuntijan kanssa.

– Kyse on nopeasti eskaloituvasta epidemiasta eri paikoissa, johon meidän on vastattava supernopeasti, jotta pandemia voidaan estää.

Bruce Aylwardin mukaan Kiinan toimenpiteistä ja kokemuksista voidaan ottaa oppia muuallakin.

– Sadat tuhannet ihmiset eivät saaneet COVID-19 -tartuntaa, aggressiivisten toimien ansiosta.

Hänen mukaansa Kiina sovelsi vanhanaikaisia kansanterveyskeinoja, mutta innovatiivisesti ja mittakaavalla, jollaista ei ennen ole nähty. Käytännössä puhutaan kovista karanteeneista. Bruce Aylward kutsuu Kiinan lähestymistapaa ”räätälöidyksi”. Toimista päätettiin tilanteen mukaan. Esimerkiksi taudin alkulähteellä Wuhanissa noudatettiin käytännössä koko kaupungin sulkenutta karanteenia. Mittakaava on valtava. Wuhan on New Yorkin kokoinen metropoli.

– Monet olivat sitä mieltä, ettei tällaista voi tehdä tässä mittakaavassa, koska resurssit eivät riitä. Kiinalaiset suhtautuivat pragmaattisesti ja vastasivat, että ”ei, jos (toimet) räätälöidään oikein”, Aylward selittää.

Kiinan karanteenitoimia on arvosteltu epäeettisiksi ja rankoiksi. Maan viranomaisia on puolestaan syytetty tiedon pimittämisestä.

Uusi ajattelutapa

Bruce Aylwardin mukaan tärkeimmät ennakkotoimet virusta vastaan ovat satojen vuodepaikkojen ja hengityskoneiden valmistelu sairaaloihin sekä tuhansien terveydenhuoltoalan ammattilaisten saaminen valmiuteen.

Hän muistuttaa kiinalaisten perustaneen urheilustadioneille valtavia väliaikaisia hoitopisteitä vain päivissä. Joissain sairaaloissa rakennettiin nopeasti uusia seiniä, jotta viruspotilaat voitiin eristää muista omille osastoilleen.

Bruce Aylward avaa tapaa, jolla epidemiaan olisi suhtauduttava.

– Löydämme jokaisen tapauksen. Jäljitämme jokaisen kontaktin.Varmistamme, että saamme heidän esityksiin ja pidettyä elossa, että he selviävät. Näin meidän on ajateltava. Tämä vaati todellista muutosta ajattelutavassa.

Asiantuntija tarkentaa, että osa tapauksista jää silti aina huomaamatta.

– Pitää löytää tarpeeksi, jotta tartuntaketju saadaan poikki ja tämä saadaan hidastumaan ja hallintaan.

Metodeja pitää myös kehittää, kun tietoa tulee lisää. Bruce Aylwardin mukaan Kiina muutti vakavien koronatapausten hoito-ohjetta kuusi kertaa kuuden viikon aikana, kun taudista opittiin lisää.

Tärkein asia, mitä tavalliset ihmiset voivat tehdä on Aylwardin mukaan käsien peseminen ja kasvojen koskettelun välttäminen. Koronavirus ei vaikuta niinkään leviävän laajoina yhteisötason tartuntoina vaan pikemminkin ”kotitaloustason infektiona”.

Bruce Aylward kertoo yllättyneensä siitä, miten tehokkaasti Kiinan toimenpiteet ovat purreet. Tartuntojen määrän kääntyminen laskuun Kiinassa ei hänen mukaansa kuitenkaan merkitse epidemian loppua.

– Nopeasti eskaloituva epidemia tasaantui ja laantui sitten nopeammin kuin olisi osannut odottaa. Jos minulla olisi COVID-19 haluaisin tulla hoidetuksi Kiinassa.