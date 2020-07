”Emme ole rasistisia” – Ming’s-tuotteita syytetään

USA:ssa yli 500 myymälän valtakunnallinen Trader Joe’s -elintarvikeketju kamppailee nyt korrektiusvaatimuksia vastaan. Trader Joe’sia eli Kauppias Joeta on vaadittu muuttamaan tuotenimikkeensä Trader Ming’s, Trader José ja Trader Giotto’s.

Asiasta tehtiin yli 2000 allekirjoittajan vetoomus, jossa nimikkeitä syytetään stereotypioista. Kyse on etnisistä ruokalajeista ja -aineksista.

CBS:n mukaan vetoomuksessa katsottiin, että nimikkeet ”eksotisoivat toisia kulttuureita” pitäessään Joe-nimeä normaalina ja muita sen ulkopuolisina.

Tuore- ja luksustuotteisiin keskittyneen kauppaketjun vastaus on, ettevät nimet heidän mielestään ole rasistisia. Ketju oli jo suostunut poistamaan nimikkeet ja totesi, etteivät ne edistä heidän tavoittelemaansa palkitsevaa asiakaskokemusta.

Nyt Trader Joe’s lausuu, että ”haluamme sanoa selvästi: olemme eri mieltä siitä, että mikään näistä nimikkeistä olisi rasistinen”. Yhtiön mukaan nimet ovat hauskoja ja osoittavat toisten kulttuurien arvostusta.

– Teemme päätöksiä sen perusteella mitä asiakkaamme ostavat, kuten myös asiakkailtamme ja jäseniltämme saamasta palautteesta, Trader Joe’s toteaa.

