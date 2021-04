Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen olisi pitänyt varmistaa rokotteiden saatavuus itse, Risto E.J. Penttilä sanoo.

Suomi teki koronataistelussa yhden karkean virheen, sanoo Nordic West Office-konsulttiyrityksen toimitusjohtaja ja filosofian tohtori Risto E.J. Penttilä.

Penttilän mukaan virhe paljastuu, kun koronataistelua verrataan sotaan: Suomi luotti kriisin torjunnassa liikaa vieraan vallan apuun.

– Unohdimme August Ehrensvärdin ohjeen, joka on hakattu Suomenlinnan kuninkaanporttiin: “Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraaseen apuun.” Uskoimme että EU hoitaa meille rokotteet. Jätimme omat toimet tekemättä, Penttilä kirjoittaa MTV Uutisten kolumnissaan.

Penttilän mukaan ravintolat ja kuntosalit olisivat jo auki, jos Suomi olisi seurannut ex-presidentti Risto Rytin strategiaa.

– Vertaus sodankäyntiin antaa selkeän tuloksen. Ne, jotka uskoivat puolustukseen, pärjäsivät pitkään. Ne, jotka uskoivat hyökkäykseen, voittivat lopulta. Sotaa ei voitettu rajoituksilla, vaan innovaatioilla. Puolustus – eli rajoitukset – antoivat aikaa vastahyökkäykselle eli rokotteille. Ne, maat jotka satsasivat rokotteisiin ovat nyt vahvoilla. Ne, jotka laiminlöivät vastahyökkäyksen, ovat jääneet poteroihin, Penttilä sanoo.

– Olisimmeko voineet toimia toisin? Kyllä vain. Olisimme voineet seurata presidentti Rytin strategiaa. Kun hän huomasi, että ammukset loppuvat, hän teki diilin Saksan kanssa. Se pelasti Suomen.

Rytin strategian seuraaminen olisi Penttilän mukaan tarkoittanut koronataistelussa sitä, että ammusten eli rokotteiden saatavuus olisi varmistettu itse. Tämä olisi onnistunut noudattamalla niin sanottua kaksoisstrategiaa: Suomi olisi ollut mukana EU:n rokoteohjelmassa ja tehnyt lisäksi suorat diilit länsimaisten ja venäläisten rokotetoimittajien kanssa.

– Näin emme tehneet. Emme noudattaneet Risto Rytin strategiaa. Ja sitä saamme nyt katua.

– En puhu kansainvälistä yhteistyötä vastaan. Päinvastoin. Se on välttämätöntä. En puhu EU-jäsenyyttä vastaan. Se on Suomen kansainvälisen aseman kivijalka. Viestini on, että emme voi jättää omien kansalaistemme turvallisuutta muiden varaan. Jos joku ehdottaisi, että liittyisimme Natoon ja samalla luopuisimme kansallisesta puolustuksesta, hänelle naurettaisiin. Kuitenkin toimimme juuri näin koronasodassa: luotimme siihen, että Bryssel hoitaa.

– Suomen osalta saldo on selvä. Kenraali Marin hoiti puolustustaistelun hyvin. Hyökkäys virusta vastaan jäi kuitenkin tekemättä. Sen vuoksi ravintolat ja kuntosalit ovat yhä kiinni.

