”Emme me pääministeriä estäneet lähtemästä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo korostaa eduskunnan töiden hoitamisen jatkamista.

Kokoomuksen puheenjohtaja ja toimitusministeristön valtiovarainministeri Petteri Orpo kommentoi hallituksen eroa toimittajille puolenpäivän jälkeen eduskunnassa. Näin hän vastasi kysymyksiin:

– Se oli pääministeri Juha Sipilän ratkaisu. Olen pääministeri Sipilän oppinut tuntemaan tässä tiiviin yhteistyön aikana, ja osasin vähän odottaa tämäntyyppistä ratkaisua, Petteri Orpo sanoi.

– Sinänsä meillä on viisi viikkoa vaaleihin, että tällä ei asiallisesti ole valtavan suurta merkitystä.

– Nyt on tärkeää se, että pidetään sillä tavalla toimintakyky yllä, että saadaan täällä talossa (eduskunnassa) olevat tärkeät lakihankkeet kuten tiedustelulaki läpi. Ja pystytään myös löytämään vastuullinen ratkaisu siihen, että maakunnissa työ voi jatkua. Rakennetaan silta sille, että seuraava hallitus – minkä näköinen se sitten onkaan – voi jatkaa sitä työtä.

Orpo kertoi torstai-illan aikana vaihtaneensa ”muutamia viestejä”.

– Niistä osasin vähän ounastella (Sipilän päätöstä). Ja kuten viittasin, olen Juhan oppinut tuntemaan tässä matkan varrella. Lopullisesti asia kävi selväksi aamulla trion kokouksessa.

– Hänhän on monta kertaa sanonut, että hänelle tämä on niin suuri asia ja pitää tulosta saada, että hän päätyi tähän ratkaisuun.

Petteri Orpolta kysyttiin, oliko eropäätös perjantaina aamulla hallituksen triossa yksimielinen.

– No, emme me häntä estäneet lähtemästä. Koin sen niin, että pääministeri Sipilä kertoi, että hän on tullut tähän tulokseen. Ja koska se asia kuitenkin vasta varmistui siinä, niin kävimme ihan hyvää keskustelua vielä siitä, onko tämä järkevä ratkaisu, mitä siitä seuraa ja miten asioita saadaan hoidettua. Eli hyvin laajasti käsiteltiin.

– Sen jälkeen keskustelu päättyi siihen, että Sipilä totesi, että hän lähtee nyt tästä sinne Mäntyniemeen.

Oliko tämä vaalitemppu Sipilältä?

– Niin kuin sanoin, niin meillä on viisi viikkoa aikaa vaaleihin… asiallisesti ottaen (ero) ei ole suuri asia. Meidän täytyy hoitaa asiat loppuun. Viisi viikkoa. Meillä on isoja asioita eduskunnassa.

– Eduskuntaryhmien ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmien pitää erityisesti nyt ottaa tiukka ote. Esimerkiksi tiedustelulait, joka on erittäin tärkeä kansallisen turvallisuuden kannalta – ne on vietävä läpi. Ne eivät nyt saa jäädä tämäntyyppisten asioiden jalkoihin.

Petteri Orpo sanoi olevansa pahoillaan, ettei sotessa vieläkään saatu valmista.

– Tämä oli nyt kolmas vai jopa neljäs, joka epäonnistu sosiali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa. Ihmisten terveyspalvelut pitäisi pystyä uudistamaan, kun tiedämme ettei ihminen jonossa parane. Tämä ei ole kunniaksi sinänsä kenellekään, ja totta kai hallituksen täytyy kantaa vastuuta siitä, että ei onnistuttu.

Orpon mielestä viimeinen ratkaiseva asia oli se, että viikon alussa selvisi, että maku 2:ssa eli maakuntien lisätehtäviä koskevassa lakipaketissa oli isoja perustuslaillisia ongelmia.

– Se viimeistään varmisti se, että tällä (sotella) ei ollut mitään mahdollisuuksia ehtiä enää tämän vaalikauden puitteissa, vaikka olisi jatkettu istuntokautta. Silloin oli minusta ainoa oikea ratkaisu, että peli vihellettiin poikki eikä yritetty tekohengittää enää, koska ongelmat olivat niin laajoja.