Emmanuel Macronilta varoitus: Suhde Venäjään mietittävä uusiksi

Ranskan presidentti varoittaa uudesta kylmästä sodasta.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan Euroopan olisi mietittävä uudelleen suhteitaan Venäjään. Macron puhui aiheesta tiistaina Ranskan suurlähettiläspäivillä.

Macron sanoi suurlähettiläille, että suhde Venäjään vaatii Euroopalta uudelleen ajattelua, jotta Eurooppa pysyisi kärryillä Venäjän maailmanlaajuisista tavoitteista eikä joutuisi yllätytetyksi uudella kylmällä sodalla.

– Olemme Euroopassa, ja niin on myös Venäjä. Ja jos emme osaa tehdä Venäjän kanssa mitään hyödyllistä, jäämme pysyvästi jännitteiseen tilaan, jossa meillä on edelleen jäätyneitä konflikteja kaikkialla Euroopassa. Meillä on Eurooppa, joka on edelleen Yhdysvaltain ja Venäjän välisen strategisen taistelun teatteri, ja jolla on kylmän sodan seuraukset omalla maaperällään, Macron sanoi.

– Eurooppa ei ole koskaan vakaa ja turvassa, jos emme selvitä suhteitamme Venäjän kanssa. Se ei ole kenenkään liittolaisemme etu, hän jatkoi.

Macron ei ottanut kantaa siihen, tulisiko Venäjältä poistaa Krimin valtauksen takia sille asetettuja pakotteita. Hän kuitenkin lisäsi, että ”uudet pakotteet eivät ole etumme”.

Ranskan presidentin mukaan Venäjän jättäminen ulkopuolelle kansainvälisissä suhteissa olisi strateginen virhe. Macronin mukaan Euroopan omat virheet ja heikkoudet ovat edesauttaneet Venäjää vahvistamaan suhdettaan Kiinaan ja elvyttämään sen vaikutusvaltaa Syyriassa, Iranissa ja eri puolilla Afrikkaa.

– Tämä on meidän virheemme, Macron sanoi.

– Meidän on järjestettävä korttimme uudelleen rehellisessä ja vaativassa vuoropuhelussa Venäjän kanssa.

Discours à la Conférence des Ambassadeurs. EN DIRECT | Discours du Président Emmanuel Macron à la Conférence des Ambassadeurs. Posted by Élysée – Présidence de la République française on Tuesday, August 27, 2019