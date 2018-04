Emmanuel Macron varoitti USA:n kongressia kauppasodasta

Yhdysvaltain kongressille puhunut Ranskan presidentti Emmanuel Macron korosti kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä.

– 2000-luku on tuonut esiin uusia uhkia ja haasteita, joita esi-isämme eivät olisi voineet kuvitellakaan. Voimme rakentaa uuden maailman monenkeskisen yhteistyön varaan. Uusi multilateralismi olisi tehokkaampaa, vastuullisempaa ja tuloksiin keskittyvää, Macron totesi.

Macron vetosi Yhdysvaltoihin, jotta maa pysyisi aktiivisesti mukana globaalien ongelmien ratkaisemisessa.

– Tilanne edellyttää entistä enemmän Yhdysvaltojen mukanaoloa. Maanne oli ratkaisevassa asemassa [2. maailmansodan jälkeisen] vapaan maailman rakentamisessa ja puolustamisessa.

Macronin mukaan Iranin ydinsopimuksesta ei tulisi luopua, jos sen tilalle ei olisi löydettävissä uutta ratkaisua.

– On totta, että tämä sopimus ei kata kaikkia ongelmakohtia. Maanne ja presidenttinne on tehtävä omat ratkaisunne tulevien viikkojen aikana, Macron sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut voimakkaasti Iran-sopimusta ja uhannut vetäytyä siitä toukokuun 12. päivän jälkeen, jos siihen ei saada merkittäviä tiukennuksia.

Macron vakuutti, ettei Iranin sallita hankkia ydinasetta. Tilanteen vuoksi ei kuitenkaan tulisi aloittaa sotaa Lähi-idässä.

– Iranilla ei tule koskaan olemaan ydinaseita. Ei nyt, ei viiden tai kymmenen vuoden päästä, ei koskaan, Macron painotti.

Macron myös varoitti Yhdysvaltain kongressia kauppasodan uhkasta.

– Kauppapoliittinen taistelu ei ratkaise mitään, sillä se tuhoaisi työpaikkoja ja nostaisi hintoja. Meidän tulisi neuvotella maailman kauppajärjestö WTO:n välityksellä, olemmehan luoneet sen säännöt. Niitä meidän tulisi myös noudattaa.

