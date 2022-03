Emmanuel Macron: Ukrainan sotaa ei tule lietsoa kovalla retoriikalla

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo ranskalaismedioiden haastattelussa, että Ukrainan sodan tilannetta ei tule kiihdyttää konfliktia lietsovalla retoriikalla, uutisoi BBC.

Macronin mukaan Ukrainaan täytyy saada aikaan tulitauko ja Venäjän sotilaiden tulee vetäytyä maasta kokonaan. Hänen mukaansa se ei ole mahdollista, jos puheet Ukrainan sodan ympärillä kovenevat.

Macron on pyrkinyt ylläpitämään keskusteluyhteyttä Venäjän presidentti Vladimir Putiniin koko sodan ajan.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden kuvaili Venäjän presidentti Vladimir Putinia teurastajaksi puhuessaan lauantaina Puolan pääkaupunki Varsovassa. Puheensa lopussa Biden sanoi myös, että Putin ei voi jatkaa vallassa.

Puhe tulkittiin siten, että Biden vaati hallinnon vaihtoa Venäjällä. Valkoinen talo lievensi lausuntoa jälkikäteen.

Re:verbal escalation.

Do you remember, Mr President @EmmanuelMacron, the speech Putin gave on 23.02.2022? When he called for the erasure of Ukraine & its people & its culture? When he called the grandson of a Shoah survivor a “Nazi”?

Stop it. Please. This is shameful.

💙🇺🇦

— 🇺🇦 Talvi B. 💙💛🇪🇺 (she/her) (@TWG_EU) March 27, 2022