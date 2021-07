Emma Karin mukaan puolueet eivät ymmärrä luontokatoa

Vihreiden kansanedustaja arvioi, ettei Suomen metsäteollisuus ole ekologisesti kestävällä pohjalla.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Karin mukaan keskustelu EU:n metsästrategiasta paljastaa, etteivät puolueet edelleenkään myönnä luontokadon merkitystä.

– Siinä missä ilmastokysymykseen on jo jonkin verran herätty, ymmärrys juuri metsäluonnon monimuotoisuuden merkityksestä loistaa poissaolollaan. Luontokato on kuitenkin vähintään yhtä vakava globaali kriisi kuin ilmastokriisikin, Kari toteaa tiedotteessa.

Hän muistuttaa Kanadan ennätyshelteistä, joiden yhteydessä maan armeija on joutunut evakuoimaan ihmisiä metsäpalojen tieltä. Myös Suomessa on jouduttu keskeyttämään kalastuslupien myynti, sillä joet ovat muuttumassa liian kuumiksi vaelluskaloille.

– Ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä, että vihreät edellyttävät myös niiden hallitusohjelman kirjausten noudattamista, joissa sitoudutaan ilmastonmuutoksen torjumiseen ja luontokadon pysäyttämiseen, Emma Kari sanoo.

Kansallisesta päätösvallasta tehtiin keppihevonen

Kansanedustaja pitää tehometsätaloutta yhtenä suurimmista uhkakuvista kotimaisen luonnon monimuotoisuudelle. Enemmistö maan uhanalaisista lajeista elää metsässä.

– On perusteetonta väittää metsäteollisuuden olevan ekologisesti kestävällä pohjalla, kun suomalaisen metsäluonnon tila heikkenee Suomessa edelleen. Yhä useampi laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon ja metsien luontotyypeistä 76 prosenttia on uhanalaisia. Ainakin olisi rehellistä myöntää, että jos muutoksia ei haluta tehdä, me emme pysäytä sukupuuttoaaltoa omassa maassamme, Kari sanoo.

Hänen mukaansa kansallisesta päätösvallasta on tehty julkisessa keskustelussa keppihevonen, vaikka kukaan ei ole sitä kyseenalaistanut. Tosiasiassa kyse on ympäristökysymysten ohittamisesta.

– Metsäpolitiikka aivan kuten energiapolitiikkakin kuuluvat jatkossakin jäsenvaltioille. EU:lla on kuitenkin toimivalta ympäristöasioissa, joita ei voi ratkoa ilman vaikutuksia jäsenvaltioiden metsäpolitiikkaan ja energiapolitiikkaan. Kyse on lopulta siitä, halutaanko ympäristökriisiä torjua.