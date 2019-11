Emma Kari vaatii turkistarhauksen kieltämistä

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari vaatii turkistarhausta lopetettavaksi Suomessa.

Animalia ja Oikeutta Eläimille teettivät turkistarhauksen suosiosta Taloustutkimuksella kyselyn, jonka mukaan selkeä ja yhä kasvava enemmistö vastustaa nykymuotoista turkistarhausta.

– Suomalaisten viesti on selvä. Turkistarhaus on vihdoin lopetettava Suomessakin. Turkistarhaus on eläintuotannon julmin muoto. Eläinten telkeäminen pieniin häkkeihin ja tappaminen turkisten vuoksi on väärin ja näin myös enemmistö suomalaisista ajattelee, Emma Kari sanoo.

Taloustutkimuksen toteuttaman kyselyn mukaan jo 74 prosenttia suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Luku on kasvanut vuoden 2018 kyselystä viisi prosenttiyksikköä. Nykymuotoista turkistarhausta kannattaa kyselyn mukaan enää 15 prosenttia suomalaisista.

– Turkistarhaukseen suhtaudutaan vuosi vuodelta kriittisemmin. Se on täysin ymmärrettävää. Kuluttajat ovat entistä tiedostavampia eivätkä enää hyväksy eläinten huonoa kohtelua. Meidän päättäjien tulee kuunnella tätä viestiä, Kari sanoo.

Hänen mukaansa Suomi näyttäytyy kummallisena poikkeuksena, kun se ei ole vielä puuttunut turkistarhaukseen.

– Nykymuotoinen turkistarhaus sotii aivan selvästi hallitusohjelmaan kirjattua eläinsuojelulain uudistusta vastaan, johon säädetään eläimen oikeus lajityypilliseen käytökseen. Turkistarhauksesta olisi syytä luopua pikimmiten, Kari sanoo.