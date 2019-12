Emma Kari: Ulkoministeriä arvostelevat haluavat jättää lapset leirille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan moni on valmis hylkäämään ISIS-leirin lapset.

– Al-Holissa on vankileirillä suomalaisia lapsia, joiden elämää ja terveyttä leirin olosuhteet uhkaavat. Ulkoministerin kritisoinnin taustalla tuntuu monella olevan halu jättää lapset leirille, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari toteaa.

Kari kommentoi Twitter-ketjussaan ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnasta Syyrian al-Holin niin kutsutun ISIS-leirin suhteen esitettyjä syytöksiä ja kysymyksiä. Haaviston on muun muassa kerrottu painostaneen virkamiestä järjestämään ISIS-leirin suomalaiset lapset konsulikyydillä Suomeen ja sen jälkeen syrjäyttäneen poikkiteloin asettuneen virkamiehen. Haavisto on kiistänyt väitteet. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on jättänyt al-Holin asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnassa. Kysymyksessä ruoditaan muitakin asiaan kansanedustajien mukaan liittyviä epäselvyyksiä.

Emma Kari muistuttaa lapsista.

– Ainakaan perussuomalaisille mikään fakta ei tule asiassa riittämään, koska he haluavat jättää hädässä olevat suomalaiset lapset oman onnensa nojaan.

– Järkyttävän moni poliitikko on valmis jättämään lapset vaikka kuolemaan leirille, hän sanoo.

Kari toteaa, ettei asiassa esillä ollut oikeuskanslerin ratkaisu velvoita Suomea toimimaan, vaan kuvaa oikeudellisen pohjan, jolle viranomaisen toiminta perustuu.

– Velvoite toimia tulee perustuslaista ja lapsen oikeuksien sopimuksesta. Viranomaiset tekevät tältä pohjalta virkatyönä ratkaisuja, Emma Kari toteaa.

Hän suosittelee myös kuuntelemaan Pekka Haaviston maanantain lehdistötilaisuuden. Siinä haavisto vastasi hänestä mediassa esitettyihin väitteisiin. Ilta-Sanomat julkaisi kuitenkin keskiviikkona sähköpostiviestejä, joiden perusteella IS on kyseenalaistanut Haaviston puheita. Asiasta kerrotaan tarkemmin muun muassa tässä.

Emma Kari toteaa, että Syyrian vankileireillä on edelleen tuhansia ulkomaalaisia lapsia, jotka ovat sodan uhreja. Suomen velvollisuus on hänen mukaansa huolehtia suomalaisista lapsista, eikä jättää heitä alueen muutenkin vaikeassa tilanteessa olevan hallinnon huoleksi.

– Pidetään perusasiat mielessä: Suomi on sitoutunut noudattamaan lapsen oikeuksia, koska se on oikein. Tällaiset sopimukset punnitaan juuri vaikeissa tilanteissa. Lapsella on oikeus jäädä henkiin silloinkin, kun hänen vanhempansa ovat tehneet jotakin hirveää, Emma Kari sanoo.

