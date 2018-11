Emma Kari: Rasismin hyssyttelyn on loputtava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan Suomen rasismiongelma on vihdoin tunnustettava ääneen.

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin rasismin kitkemiseksi Suomessa. Hän on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Euroopan unionin perusoikeusviraston tuoreen tutkimuksen mukaan Suomi koetaan tutkituista EU-maista rasistisimmaksi. Suomessa haastatelluista 63 prosenttia kertoi kokeneensa rasistista häirintää, kuten loukkaavia eleitä, kommentteja tai uhkauksia.

− Hyssyttelyn on loputtava, ja ongelma on vihdoin tunnustettava ääneen. On järkyttävää, että Suomessa rasistisen väkivallan kohteeksi joudutaan selvästi useammin kuin muissa tutkituissa maissa. Suomessa 14 prosenttia vastanneista kertoi joutuneensa fyysisen hyökkäyksen kohteeksi, kun keskiarvo eri maissa oli viisi prosenttia, Emma Kari sanoo tiedotteessaan.

Myös vuosi sitten vastaavassa selvityksessä Suomi oli yksi rasistisimmista maista. Emma Kari sanoo, että muissa maissa tilanne on parantunut, mutta Suomessa pysynyt lähes samana.

− Yhdistyslakia on muutettava niin, että järjestäytynyt rasismi kielletään, ja rikoslakia niin, että rasistiseen toimintaan osallistuminen säädetään rangaistavaksi. Mahdollisuudet puuttua vihapuheeseen lainsäädännöllä on selvitettävä, Kari sanoo.