Emma Kari: Polttomoottoreille viimeinen myyntipäivä

Vihreiden kansanedustaja vaatii liikennepäästöjen kunnianhimoista vähentämistä.

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii polttomoottoriautoille viimeistä myyntipäivää.

Suomen ilmastopaneeli antoi tänään vahvan viestin niistä toimenpiteistä, joihin Suomen tulisi ryhtyä, jotta ilmastotavoitteet saavutettaisiin. Yksi keino on fossiiliautoilusta luopuminen.

– Liikenteen päästöt ovat noin 20 prosenttia Suomen päästöistä. Niitä tulisi vähentää kunnianhimoisesti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että uusien polttomoottorihenkilöautojen myynti lopetetaan 2020-luvun loppuun mennessä. Emme voi laskea kaikkea vastuuta kuluttajien harteille, vaan nyt tarvitaan selkärankaa poliitikoilta, Emma Kari toteaa tiedotteessa.

Karin mukaan yksityisautoilun vähentämisen sijaan hallitus edistää polttomoottoriautoilua. Hallitus on esittänyt biopolttonesteiden sekoitevelvoitetta, joka sitoo Suomen fossiilitalouteen.

Lisäksi valtiovarainvaliokunnassa käsiteltiin tänään 50 miljoonan euron kevennystä ajoneuvoveroon. Kari vastusti esitystä.

– On täysin käsittämätöntä, että hallitus haluaa keventää autoilun verotusta. Se johtaa yksityisautoilun lisääntymiseen ja on ympäristölle haitallista. Meidän pitäisi sähköistää joukkoliikenne ja yksityisautot. Polttomoottoriautoille on asetettava viimeinen myyntipäivä. Myös polttomoottoriautojen maahantuonti on kiellettävä, Kari toteaa.

Vihreät on esittänyt sähköautojen vapauttamista auto- ja ajoneuvoverosta määräajaksi, jotta autokanta uusiutuisi nopeammin. Samaan aikaan latausverkkoa tulisi laajentaa, jotta ihmiset rohkaistuvat hankkimaan sähköautoja. Myös sähköpyörien hankintaa tulisi määräaikaisesti tukea.

– Suomessa on valtavasti osaamista niin teknologiassa kuin ympäristöalallakin. Me voimme olla etujoukoissa torjumassa ilmastonmuutosta ja kehittämässä ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Ensi kevään vaaleista on tehtävä ilmastovaalit, sillä ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii toimenpiteitä nyt, Kari vaatii.