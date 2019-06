Emma Kari: Perusteettomiin palkkaeroihin puututaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden kansanedustajan mukaan uusi hallitus ajaa Suomea tasa-arvoisempaan suuntaan.

Vihreiden ryhmäjohtaja Emma Kari kehuu uuden hallitusohjelman linjauksia ilmastonmuutoksen torjumisesta sekä tasa-arvon ja koulutuksen edistämisestä.

– Hallitusohjelma vastaa ilmastolakkoilijoille: me olemme teidän rinnallanne. Meidän aikuisten tehtävä on tehdä kaikki mitä tarvitaan, jotta ilmaston lämpenemisen saadaan pysäytettyä 1,5 asteeseen ja meidän velvollisuutemme on hoitaa siirtymä hiilineutraaliin Suomeen oikeudenmukaisesti, Kari sanoi eduskunnan keskustelussa uudesta hallitusohjelmasta.

Kansanedustaja huomautti hallituksen ohjaavan lisärahaa koulutukseen.

– Jokaisen lapsen tasa-arvoinen päivähoito-oikeus palautetaan ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään. Peruskoulun tasa-arvoa ja laatua parannetaan, ja tunnustetaan, ettei tänä päivänä pelkällä peruskoululla enää pärjää. Oppivelvollisuusiän nosto 18 ikävuoteen on selvä viesti tämän puolesta, Emma Kari totesi.

Hänen mukaansa SDP:n Antti Rinteen vetämän hallituksen ohjelma on ”historian vihrein ja feministisin”.

– Aina kun syrjintään puututaan tai tasa-arvoa edistetään, alkaa internet kohista, että nyt tasa-arvo on kyllä mennyt liian pitkälle. Vihreissä on liikaa naiskansanedustajia. Hallituksessa on liikaa naisministereitä. Vihreistä kansanedustajista kirjoitetaan herkkuina ja vihreästä ministeristä prinsessana, Emma Kari luetteli.

– Naisten pätevyyttä vähättelevät ja naisten määrää kauhistelevat kirjoitukset kertovat, miksi feminismiä tarvitaan, Kari jatkoi.

Emma Kari totesi, että kansanedustajien enemmistö on edelleen miehiä, ”kuten on ollut koko eduskunnan 112-vuotisen historian ajan”.

– Eli ei hätää veljet, olette edelleen enemmistö, Kari sanoi.

Uuden hallituksen ministereistä 11 on naisia ja 8 miehiä. Kansanedustajan mukaan sukupuolijakauma vastaa tasa-arvolain henkeä, ja linja heijastuu myös hallituksen ajamaan politiikkaan.

– Vuosien hidastelun jälkeen perhevapaat uudistetaan. Perusteettomia palkkaeroja ja raskaussyrjintää ehkäistään. Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puututaan ja turvakotipaikkoja lisätään, Emma Kari totesi.