Emma Kari: Päätöksenteko on annettu lobbareille

Vihreiden kansanedustajan mukaan yritystukien leikkaamisen työryhmässä on edustajia suurimmista tukiensaajista.

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari arvostelee parlamentaarista yritystukityöryhmää Facebook-kirjoituksessaan.

– Paraikaa toimiva yritystukityöryhmä on hyvä esimerkki lobbareiden vallasta. Istun itse ryhmässä vihreiden edustajana. Kyse on ryhmästä, jonka tehtävänä on leikata ja kohdentaa järkevämmin yritystukia, joista iso osa on tehottomia, turhia tai jopa haitallisia, Kari kirjoittaa.

– Tukia myönnetään laskutavasta riippuen neljästä kahdeksaan miljardiin vuodessa. Jo siivulla näistä rahoista voisi torjua yhden jos toisenkin koulutusleikkauksen.

Kari toteaa, että ryhmässä on jäsenenä edustajia Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:sta, Metsäteollisuus ry:stä, Suomen Yrittäjistä ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:sta.

– Ihan mukavia ihmisiä kaikki, ei siinä mitään, mutta yritystukien leikkaamista pohtivassa työryhmässä istuvat siis Suomen suurimpien tukiensaajien edustajat.

Karin mukaan moni tärkeä hanke romuttuu, koska poliitikot ovat antaneet päätöksenteon lobbareiden käsiin.

– Suomi on pieni maa, jossa yritysmaailmassa ja politiikassa valtaa käyttävät tuntevat kaikki toisensa. Siksi lobbareille ja lobbaukselle on tehtävä tiukat säännöt. Ainakaan elinkeinoelämän lobbareiden ei tulisi istua päättämässä omista miljardiluokan tuistaan, Kari toteaa.

