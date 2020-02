Emma Kari: On Suomen vuoro auttaa lapsia

Vihreiden kansanedustajan mukaan ’inhimillisyys punnitaan silloin, kun apua pyydetään’.

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari kertoo toivovansa, että ”ilmastonmuutos ja natsit voitetaan, että sukupuutot ja sodat loppuvat, että sometrolleista ja patriarkaatista päästään eroon”.

Kansanedustaja painotti vihreiden puoluevaltuuston puheenvuorossaan lasten asemaa. Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan joka kuudes lapsi elää konfliktialueella, ja riski joutua väkivallan uhriksi on aiempaa suurempi.

– Nämä lapset eivät valinneet tätä. He eivät ole voineet vaikuttaa siihen, minne tai millaisiin oloihin he ovat syntyneet. Lapsi on aina syytön. Mutta kun tämän maan keskustelua seuraa, aika moni tuntuu unohtaneen, että 80 vuotta sitten ne olivat suomalaiset lapset, jotka kärsivät sodan jaloissa, Emma Kari sanoi.

Hänen mukaansa muut maat tulivat tuolloin Suomen avuksi ja toimittivat kenkiä ja ruokaa.

– Ja heitä lähetettiin ulkomaille turvaan. Meitä autettiin, kun meidän lapsemme olivat vaarassa. Nyt meidän lapsemme saavat kasvaa rauhassa ja turvassa. On meidän vuoromme auttaa.

– Juuri ennen joulua me saimme hyviä uutisia. Kaksi suomalaista orpolasta oli vihdoin saatu Suomeen turvaan Koillis-Syyriassa olevalta vankileiriltä. Al-Holin leiri on painajaismainen paikka. Lapset elävät vankileirillä, ilman mahdollisuutta riittävään terveydenhuoltoon, ravintoon tai kouluun, Kari jatkoi.

Emma Kari arvioi, että alueelle on entistä vaikeampi saada apua Turkin hyökkäyksen jälkeen. Hän kuvaili tilannetta koko yhdeksänvuotisen sodan pahimmaksi humanitääriseksi katastrofiksi.

– Talven tullessa leiri on käynyt yhä armottomammaksi paikaksi elää. Syyriassa on satanut poikkeuksellisen paljon lunta. Teltat ovat lumen keskellä. Kaikki eivät selviä kylmyydestä, Emma Kari sanoi.

Kansanedustajan mukaan lapset eivät ole koskaan syyllisiä vanhempiensa tekoihin.

– Näiden kahden orpolapsen auttamisen taustalla oli aivan poikkeuksellinen poliittinen myrsky. Lopulta on kyse kahdesta tavallisesta lapsesta. Heillä on oikeus olla turvassa. Heillä on oikeus olla ilman pelkoa. Heillä on oikeus onnelliseen lapsuuteen. Ja ennen kaikkea heillä on oikeus elää. Ja nyt heillä se on, Kari sanoi.

Hän huomautti, että Kreikan leireille on ahdettu kymmeniätuhansia Syyriasta ja Afganistanista paenneita ihmisiä epäinhimillisiin oloihin. Heistä kolmasosa on lapsia.

– Kreikka ei enää selviä. Oloja Kreikan saarten leireille on kuvattu katastrofaalisiksi. Lapset ovat peloissaan, masentuneita ja jopa itsetuhoisia. Ruokaa ei ole. Lämpöä ei ole. Kaikesta on pulaa. Leireillä käyneet ovat todenneet, ettei yhdenkään lapsen pitäisi olla sellaisessa paikassa hetkeäkään.

– Inhimillisyys punnitaan silloin kun apua pyydetään. Ja meiltä pyydettiin apua. Ja ystävät, me haemme 175 kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevaa lasta turvaan Kreikan leireiltä, Emma Kari totesi.

Hän kertoi arvostavansa ihmisiä, jotka ”tekevät kaikkein eniten silloin, kun kyse on kaikkein pienimmistä”.

– Minä arvostan ihmisiä, jotka eivät anna piiruakaan periksi, kun tietävät toisen olevan hädässä. Minä arvostan ihmisiä, jotka itseään säästämättä laittavat itsensä likoon, tuodakseen lapsia vaarasta turvaan. Sellaisten ihmisten rinnalla kestää tuulet ja myrskyt, koska heidän kanssaan tietää olevansa aina oikealla puolella, Emma Kari sanoi.