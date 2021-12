Emma Kari: Naudan päästöt ovat mittava rasite ilmastolle

Ympäristö- ja ilmastoministerin mukaan maataloudelle pitää asettaa sitova päästövähennystavoite.

Ympäristö- ja ilmastoministeriksi Krista Mikkosen (vihr.) paikalta siirtynyt Emma Kari (vihr.) pitää naudan hiilijalanjälkeä suurena.

– Siitä ei valitettavasti pääse mihinkään, että päästöt ovat suuret, puhutaanpa sitten ulkomaisesta tai kotimaisesta naudanlihan tuotannosta, ilmasto- ja ympäristöministeri Emma Kari kirjoittaa Ilkka-Pohjalaisessa julkaistussa kolumnissaan.

– Sen aiheuttamat metaanipäästöt ovat mittava rasite ilmastolle.

Emma Karin mukaan kukaan ei ole kieltämässä lihansyöntiä. Hänen mukaansa ”kysymys on siitä, missä maatalouden painopiste on”.

– On meidän kaikkien etu, että suomalainen ruoka on ilmastoystävällistä. Siksi maatalouteen tarvitaan ilmastotavoite ja kestävyystoimia. On kaikkien etu, että suomalainen ruoka on ilmastoteko ja kuluttajat voivat sitä hyvällä omatunnolla suosia jatkossakin ulkomaisen ruoan sijaan, Emma Kari katsoo.

– Tosiasia on, että etenkin suomalainen kasvisruoka on ilmastoteko.

Karin mukaan maatalouden päästöt eivät ole 2000-luvulla valitettavasti vähentyneet. Hän sanoo, että syy on ruoantuottajien sijaan päättäjissä.

– Meidän pitää rakentaa sellainen tukijärjestelmä, jonka avulla kestävä maatalous on mahdollinen ja ruoantuottajat saavat elantonsa. Meidän on asetettava maataloudelle sitova päästövähennystavoite ja ohjattava myös tukieurot tämän tavoitteen saavuttamiseen, Kari katsoo.