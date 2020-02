Emma Kari: Moni kysyy, uskaltaako lasta enää tehdä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Naisia ei vihreiden mukaan tule käskeä synnyttämään uusia veronmaksajia.

– Miten puhua tulevaisuudesta keskellä vauvakatoa?, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari kysyi eduskunnassa tiistaina.

Kari piti puolueensa ryhmäpuheen valtiopäivien avajaiskeskustelussa. Hänen mukaansa moni toivoo lasta, mutta ei uskalla tai voi toteuttaa toivettaan.

– Jotkut pelkäävät, etteivät rahat riitä. Toiset huolehtivat, ettei ura kestä vanhenpainvapaita. Monella epävarmuus maapallon tulevaisuudesta saa kysymään, uskaltaako tähän maailmaan enää tehdä lasta, Emma Kari sanoi.

– Meidän tehtävämme tässä salissa ei ole käskeä naisia synnyttämään uusia veronmaksajia isänmaan takia, hän jatkoi.

Emma Karin mukaan kansanedustajien tehtävänä on ”rakentaa maata, jossa tulevaisuuteen voi luottaa”. Hän totesi hallituksen tekevän sen, missä aikaisemmin on epäonnistuttu.

– Me uudistamme perhevapaat niin, että perheiden tasa-arvo ja vapaiden joustavuus lisääntyy. Vihreät haluavat, ettei lapsihaave maksa äidille uraa, ja että isille annetaan tasa-arvoinen oikeus luoda se ainutlaatuinen suhde omaan lapseensa.

2020-luvulla tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus ei Emma Karin mukaan johdu enää vain koulutuksesta, rahasta tai urasta.

– Yhä useampi on huolissaan planeettamme tulevaisuudesta. Siksi tämä hallitus rakentaa polun hiilineutraaliin Suomeen, ja tekee Suomesta maailman ensimmäisen fossiilittoman hyvinvointivaltion.

Emma Karin mukaan tämä tarkoittaa 35 miljoonan hiilitonnin päästövähennyksiä. Nykyisillä toimilla tästä katetaan 16 miljoonaa tonnia.

– Meillä on edessämme 19 miljoonan hiilitonnin edestä töitä. Vihreille on selvää, että jos päästöjä ei vähennetä tarpeeksi jollain sektorilla, on toisaalla tehtävä enemmän, Kari sanoi.