Emma Kari: Miesvaltainen hallitus kurittaa

Vihreiden kansanedustajan mukaan hallituksen talouspolitiikka on rankaissut muun muassa köyhiä, luontoa ja kouluja.

Kansanedustaja Emma Karin (vihr.) mukaan hallituksen miesvaltaisuus näkyy sen ajamassa politiikassa.

– Viimeksi tähän maahan kasattiin näin miesvaltainen hallitus kun minä olin neljävuotias. Se kyllä näkyy. Perhevapaauudistus on kaadettu, tasa-arvoinen päivähoito-oikeus on lopetettu, julkisen sektorin naisvaltaisten alojen palkkoja on leikattu ja Suomen ulkoministeri saa hallituksen siunauksella käyttää asemaansa naisten oikeuksia vastaan, Kari sanoi maanantaina pidetyssä ryhmäpuheenvuorossa eduskunnassa.

Karin mukaan hallituksen talouspolitiikassa ”veljet pitävät huolta siitä, että veljille annetaan.”

– Hallituksen talouskuri on valikoivaa kurittamista. Se kurittaa köyhiä, se kurittaa naisia, se kurittaa luontoa, se kurittaa päiväkoteja, kouluja ja yliopistoja. Samalla se ei kajoa tikullakaan tehottomiin yritystukiin vaan on jopa myöntänyt niitä lisää.

– On turhaa tulla kertomaan nuorille naisille, että ”synnyttäkää tytöt synnyttäkää” ja samanaikaisesti tehdä heidän elämästään entistä epävarmempaa, Kari sanoi.

Kari huomauttaa, että julkisen talouden suunnitelmaa koskeneessa keskustelussa ryhmäpuheenvuoroja pitivät pääasiassa miehet.

– Ei kovin hyvältä näytä tämä ryhmäpuheenvuorojen sukupuolijakauma, Kari kirjoittaa Twitterissä.

