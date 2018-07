Emma Kari: Metsäpalot ja sinilevä ovat varoitus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden kansanedustajan mukaan hallitus kuuntelee ilmastotutkijoiden sijaan teollisuuden lobbareita.

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari kehottaa hallitusta toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Hänen mukaansa polttavan kuuman kesän metsäpalot ja sinilevä ovat varoitus siitä, ettei kenelläkään ole varaa olla ilmastopolitiikan vapaamatkustaja.

– Kesän ääri-ilmiöt ovat osoittaneet, ettei meillä ole varaa viivytellä ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa. Tutkijat ovat toistuvasti kritisoineet hallituksen ilmastopolitiikkaa, joka on nojannut metsien hakkuisiin ja lisännyt saastuttamiseen kannustavia yritystukia, Emma Kari toteaa tiedotteessa.

– On surullista, että hallitus on kuunnellut mieluummin teollisuuden lobbareita kuin ilmastotutkijoiden varoituksia. Toivottavasti kesä on saanut hallituksen heräämään. Vapaamatkustajuuteen ei ole varaa.

Yritystukia myönnetään tällä hetkellä laskutavasta riippuen noin 4–8 miljardia euroa.

– Hallitus on vesittänyt ilmastonmuutoksen torjuntaa ottamalla käyttöön uuden päästökauppatuen raskaalle teollisuudelle. Tuki tulee välittömästi lakkauttaa ilmastolle haitallisena. Se vie kannusteet teollisuudelta uudistua vähähiilisemmäksi, Kari sanoo.

– Lisäksi hallitus on alentanut kaivosten ja turpeen verotusta, jotka ovat molemmat niin luonnon kuin ilmaston kannalta käsittämättömiä päätöksiä.

– Jos tämä kesä ei saa keskustaa ja kokoomusta heräämään, niin ei mikään, Kari toteaa.

Polttava kesä kertoo ilmastonmuutoksen torjunnan kiireellisyydestä. Suomen on pikaisesti päätettävä kivihiilikiellon lisäksi turpeen polttamisen kiellosta. #ilmastonmuutos #turvehttps://t.co/Lv3DauwqT4 — Emma Kari (@EmmaKari) July 30, 2018