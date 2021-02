Emma Kari: Isien oikeudet tarvitsevat puolustajia

Vihreiden kansanedustajan mukaan asenteet lapsiaan kotona hoitavia isiä kohtaan muuttuvat ”tuskallisen hitaasti”.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Emma Karin mukaan perhevapaauudistus on historiallinen uudistus isien oikeuksille.

– Tällä viikolla hallitus lähetti lausuntokierrokselle perhevapaauudistuksen. Uusi malli ei ole täydellinen, ja siinä on vielä korjattavaa, mutta se on historiallinen harppaus eteenpäin isien oikeuksien ja tasa-arvoisen vanhemmuuden tiellä. Ensimmäistä kertaa ollaan tilanteessa, jossa isät nostetaan yhdenvertaiseksi vanhemmiksi. Tämä on asia, jota olemme tavoitelleet pitkään, Kari sanoi tänään pitämässään puheessa vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa.

Karin mukaan asenteet lapsiaan kotona hoitavia isiä kohtaan muuttuvat tuskallisen hitaasti.

– Moni isä törmää edelleen työnantajan asenteeseen siitä, että ei ole miehen homma olla lapsen kanssa kotona. Asenteet muuttuvat vasta, kun vauvoja hoitavista isistä tulee normi. Isät tarvitsevat tasa-arvoa siinä missä äiditkin, ja isien oikeudet tarvitsevat puolustajia, Kari jatkaa.

Kari nosti puheessaan esiin myös lastensuojelun tilanteen. Hänen mukaansa jo nyt on pelottavan helppoa nähdä, että koronakriisin suurin velka tulee olemaan tämän ajan vaikutus lapsiin. Pahiten tämä on hänen mukaansa osunut heihin, jotka ovat jo ennestään heikoimmassa asemassa.

– Lastensuojelun kriisistä on puhuttu pitkään. Joitakin uudistuksia on tehty, mutta suurin osa lastensuojeluun esitetyistä korjauksista on ohitettu. On hyvä, että hallitus esittää nyt lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärälle 35 lapsen maksimia. Samalla me tiedämme, että sekin on vielä liian paljon. Silti suunta on vihdoin oikea. Tavoitteen on oltava laskea asiakasmäärä portaittain 25:n lapsen maksimiin.

Kari korostaa, että tukea tarvitsevan lapsen takana on lähes aina myös tukea tarvitseva perhe.

– Siksi tärkeintä on luoda vanhemmille tukiverkko jo vauva-aikana neuvolassa ennen kuin omat voimat loppuvat ja ongelmat alkavat kasautua.