Professori Ylelle: Omaisen tulisi olla läsnä vanhuksen koronakuolemassa

Emeritusprofessori Jaakko Valvanne muistuttaa läheisyydestä.

Geriatrian emerituspfofessori Jaakko Valvanne ja emeritaprofessori Marja Vaarama muistuttavat Ylen haastattelussa, että on tärkeää, että hoivakotien potilaat kohdataan lempeästi koronakriisin aikanakin.

– Ihminen on haavoittuvimmillaan siinä vaiheessa, kun hän on hoivakodissa. Silloin ei tarvita kuin pieni ulkoinen tekijä, niin se on vaarallinen tälle ihmiselle, Valvanne sanoo.

Geriatrien yhdistys on tehnyt aloitteen, että omaiset saisivat olla vanhuksen mukana myös koronakuoleman hetkellä. Omainen voisi käyttää siinä tilanteessa suojavaatteita.

– Mutta ei se taida tällä hetkellä missään onnistua, Valvanne sanoo Ylelle.

Tällä hetkellä hoivakodeissa on vierailukielto koronapandemian takia.

Valvanteen mukaan yksinäisyyttä on mahdollista helpottaa myös hoivakodeissa, vaikka niissä on tällä hetkellä vierailukielto. Esimerkiksi hoitajat voivat tehdä paljon.

– On tavattoman tärkeää, että etenkin vanhukset ja muistisairaat kohdataan lempeästi ja he kuulevat hoitajan tutun äänen. Läheisyys ja koskettaminen on todella tärkeää, Valvanne sanoo Ylelle.

Vaarama muistuttaa, että ihminen tarvitsee toisen ihmisen läheisyyttä ja kosketusta vauvasta hautaan saakka.

– Kun vanhusta hoidetaan, kosketus voi olla kovakourainen tai lempeä. Äänelläkin voi ihmistä tyynnyttää. Se riippuu siitä, onko hoitajilla nyt aikaa, Vaarama sanoo Ylelle.