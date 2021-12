Emeritusprofessori väittää: Suomen korona käynnistettiin 2020 tahallaan uudelleen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alkuvaiheen rajoitustoimet pysäyttivät epidemian lähes kokonaan Suomessa.

THL:n emeritusprofessori Matti Jantunen muistuttaa koronaepidemian alkuvaiheen rajoitustoimien tukahduttaneen taudin lähes kokonaan Suomessa.

Positiivisten testien osuus putosi kesäkuun alussa 2020 alle prosenttiin, ja päivittäisiä tartuntoja vahvistettiin lähes koko kesän ajan vain alle 20 kappaletta. Tautitilanne heikkeni syyskuun 2020 puolivälin jälkeen ja jälleen marras–joulukuussa 2020.

– Kolmen kuukauden rajoitukset todella sammuttivat pandemian Suomessa tasolle, jolla jokainen tartunta oli mahdollista jäljittää ja eristää, Matti Jantunen kirjoittaa Twitterissä.

Hänen mukaansa hallitus teki merkittävän linjanmuutoksen loppukesästä 2020 valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen exit-työryhmän raportin pohjalta. Raportissa arvioitiin Suomen hoitaneen kriisin mallikkaasti, sillä teho-osastoilla oli tuolloin menehtynyt vain 18 koronapotilasta. Rajoituksia esitettiin asteittain purettavaksi yhdistettynä testauskapasiteetin nostamiseen.

– Heinä–elokuussa pandemia käynnistettiin tarkoituksellisesti uudelleen niin kutsutun Hetemäen raportissa toukokuussa esitetyn suunnitelman mukaisesti, Matti Jantunen sanoo.

Kesäkuun alussa 2020 julkaistussa raportissa todettiin, että kriisin akuutin vaiheen jälkeen toteutettavan jälkihoidon tavoitteena on tukea yhteiskunnan turvallista palautumista, estää kriisin pitkäaikaisten haittavaikutusten syntymistä ja vahvistaa luottamusta.

– Tämä edesauttaa myös talouden uudelleen käynnistymistä. Jälkihoitotoimia ja niiden aikataulutusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon riski epidemian uudelleen kiihtymisestä, valtioneuvoston tiedotteessa sanottiin.

Suomen tartuntamäärät eivät ole laskeneet heinä–elokuun 2020 tasolle vaan ovat suuremmat kuin koskaan. Taustalla on muun muassa herkemmin leviävien virusmuunnosten yleistyminen vuodenvaihteen jälkeen. Rokotuskattavuuden noususta huolimatta uusien kuolemantapausten määrä on nyt noussut viime vuoden marras–joulukuun tasolle.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 309 koronapotilasta, joista 60 on tehohoidossa. Tehohoidon kuormittumisen on varoitettu johtavan muun hoidon ja leikkaustoiminnan lykkääntymiseen.

