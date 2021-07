Emeritusprofessori: Tämän vuoksi ei puhuta viruksen ilman kautta leviämisestä

Käsidesi ja turvavälit ovat vain pieni osa totuutta, Matti Jantunen sanoo.

– Ilman kautta leviämisestä ei puhuta, koska sen myöntäminen tekisi festareiden järjestämisen mahdottomaksi, THL:n tutkimusprofessori emeritus Matti Jantunen toteaa Twitterissä.

Kesätapahtumien terveysturvallista järjestämistä käsiteltiin keskiviikkona Ylen A-studiossa. Haastateltavana olleet Helsingin kaupungin ylilääkäri Sanna Isosomppi ja tapahtumajärjestäjä Henri Kulmala puhuivat ohjelmassa muun muassa tapahtumanjärjestäjien oman vastuun, hyvän varautumisen, käsidesin ja turvavälien tärkeydestä.

– Meillä on nyt käsidesiä, kai ainoana festarina kaikki vessat on vesivessoja, meille tulee käsienpesumahdollisuuksia paljon ja käsidesiä on tosiaan tarjolla, tällaisia puhdistustiimejä liikkuu alueella. Että kyllä me tehdään kaikki ja meillä on myös selkeästi suurempi alue kuin viimeksi, eli turvavälit pystytään turvaamaan, Down By The Laituri -festivaalin järjestäjänä toimiva Kulmala avasi tapahtuman terveysturvallisuutta keskiviikkona.

Isosompin mukaan on totta, että Delta-muunnos tarttuu herkemmin. Hänen mukaansa keinot viruksen torjumiseen ovat pysyneet läpi pandemian ”oleellisesti samana”.

– Kun jaksetaan niitä vain noudattaa, niin voidaan sillä tavalla edetä. Ihan nyt tässäkin tilanteessa, ylilääkäri sanoi.

Turun vihreiden kaupunginvaltuutettu Katri Sarlund on ohjelmaan pettynyt.

– A-Studion festarikeskustelu on taas pelkkää sanahelinää. Pehmoillaan käsienpesun, jokaisen oman vastuun ja ”hyvän varautumisen” kanssa. Ei sanaakaan siitä, että ongelma on se ilma, jota hengitetään. Yhteisesti. Eikä siitä, että delta tarttuu ilman kautta todella helposti, Sarlund sanoo Twitterissä.

– Mietin, että jos festareille kävelisi oireeton deltan supertartuttaja, kuinka monta ihmistä hän yhden festariviikonlopun aikana ehtisi tartuttaa, jos normaalisti laulaisi ja huutaisi väkijoukossa, tanssisi yleisön keskuudessa, jonottaisi ja kaulailisi vanhoja ja uusia tuttavia?, hän kysyy.

