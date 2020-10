Emeritusprofessori MTV:llä: Miksi THL tiedottaa tartunnoista?

Heikki Peltolaa kiinnostaa sairaaloissa ja teho-osastoilla olevien potilaiden lukumäärä.

Infektiotautien emeritusprofessori Heikki Peltola ihmettelee, miksi THL tiedottaa joka päivä uusista koronatartunnoista.

– Ne kaksi numeroa, jotka minua eniten kiinnostavat, ovat kuinka monta potilasta on sairaalassa ja kuinka monta on teholla. Tällä hetkellä teholla olijoita on noin 10 eli tällä hetkellä tilanne on hyvinkin rauhallinen, Peltola sanoo MTV:lle.

Peltolan mukaan flunssan ja influenssan aiheuttavia viruksia ei pystytä ihmisen toimin pysäyttämään kokonaan, vaan ainoastaan hillitsemään. Sama pätee myös koronavirukseen.

– Valitettavasti ihminen ei pysty tällaisen hengitystieviruksen kiertoa yhteiskunnassa katkaisemaan.

Peltolan mukaan maskikohuun ei ole syytä.

– Minusta tämä maskikeskustelu on mennyt täysin överiksi. Maskit ovat yksi niitä tärkeitä keinoja, joilla voimme hieman estää viruksen leviämistä, mutta vielä tärkeämpi on se kolmikko, joka koostuu sanoista etäisyys, etäisyys ja etäisyys. Annetaan sen keväisen maskijupakan jo olla ja keskitytään oleelliseen, Peltola toteaa.