EMA: Kaikki rokotteet suojaavat deltamuunnokselta

Euroopan lääkevirasto ei anna suositusta siitä, pitäisikö rokotteita yhdistellä.

Euroopan lääkevirasto EMA toteaa, että kaikki EU:ssa käytössä olevat rokotteet suojaavat Euroopassa esiintyviltä koronaviruksen muunnoksilta.

– Tiedämme, että virusmuunnosten leviäminen herättää huolta. Näyttää kuitenkin siltä, että EU:ssa hyväksytyt rokotteet antavat suojaa kaikkia virusmuunnoksia vastaan, mukaan lukien deltavarianttia vastaan, sanoo EMA:n rokotestrategiasta vastaava johtaja Marco Cavaleri.

Deltamuunnos on Intiasta Eurooppan levinnyt koronaviruksen muoto, joka on tarttuvampi kuin aiemmat muunnokset. Cavalerin mukaan on tärkeää, että riskiryhmät ja iäkkäät ihmiset saavat nopeasti toisen rokotteen, jotta deltamuunnoksen aiheuttamia seurauksia voidaan välttää.

Euroopassa on hyväksytty käyttöön neljä rokotetta: Pfizerin ja Modernan rokotteet käyttävät uutta lähetti-RNA-tekniikkaa, kun taas Astra Zeneca ja Johnson&Johnson käyttävät adenovirus-tekniikkaa. Cavalerin mukaan EMA tekee yhteistyötä rokotevalmistajien kanssa, jotta myös tulevia muunnoksia vastaan pystytään kehittämään rokotesuojaa.

Osa EU-maista on omaksunut strategian, jossa kansalaisia rokotetaan kahdella eri rokotteella. Brittiläisen Oxfordin yliopiston tutkimus on puolestaan osoittanut, että yksi annos Pfizeria ja yksi Astra Zenecaa voi olla jopa tehokkain tapa suojautua virukselta.

Cavaleri sanoo, että tällaisesta mix and match -strategiasta on saatu hyviä kokemuksia ja sen puolesta puhuu alistava tieteellinen näyttöä

– Tällä hetkellä emme voi antaa tarkkaa suositusta siitä, miten erilaisia rokotteita tulisi yhdistellä. Olemme kuitenkin saaneet alustavaa tietoa, että tällainen strategia tuottaa tyydyttäviä tuloksia eikä se sisällä turvallisuusriskejä.