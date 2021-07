EM-kisaturistit toivat deltamuunnosta Suomeen ”huomattavia määriä”

Odotettu ja huolestuttava löytö, sanoo Mehiläinen.

Pietarissa jalkapallon EM-kisoista saadut koronatartunnat ovat pääosin deltamuunnoksen aiheuttamia, kertoo terveydenhuoltoyhtiö Mehiläinen. Deltamuunnosta epäiltiin aiheuttajaksi jo silloin, kun tartuntamäärät alkoivat nousta, ja nyt Mehiläisen sekvensointitulokset vahvistavat epäilyn.

– Deltavarianttilöydös on odotettu ja huolestuttava. Näytteiden lukumäärä on vielä pieni, mutta tulos osoittaa, että deltavarianttia on mitä todennäköisimmin päässyt Suomeen huomattavia määriä, Mehiläisen laboratoriosektorin johtaja Kristina Hotakainen kertoo tiedotteessaan.

Mehiläinen on tammikuusta lähtien toiminut yhteistyössä Vita Laboratorioiden ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin kanssa. Ne ovat tutkineet positiivisia koronanäytteitä sekvenssoimalla, ja työtä tehdään nyt otoksiin perustuen.

– Pietarista EM-kisoista palanneilla turisteilla otosluontoisesti sekvensoidut näytteet olivat B.1.617.2 -linjaa, eli deltavarianttia. Varianttilöydökset löytyivät pääkaupunkiseudulla 24.-28.6. aikavälillä otetuista näytteistä, Hotakainen sanoo.

Deltamuunnos on Venäjällä tavallinen, mutta Suomessa se on tähän saakka ollut harvinainen. Kesäkuun loppuun mennessä Suomessa oli tavattu 338 deltatapausta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ilmoitti kesäkuun 28. päivänä, että HUS:n alueella on yli 200 koronapositiivista EM-kisaturistia. Mehiläisessä arvioidaan, että suurin osa on deltamuunnosta.