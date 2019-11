Ely-keskus Ylelle: Oikeuden päätös Talvivaarasta odotettu

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomiota Talvivaaran ympäristörikosasiassa.

Kainuun Ely-keskuksen ympäristövastuualueen päällikkö Sari Myllyoja pitää Ylen mukaan korkeimman oikeuden ratkaisua Talvivaaran ympäristörikosjutussa hyvin odotettuna.

Korkein oikeus ei muuttanut Rovaniemen hovioikeuden viime vuoden alussa antamaa tuomiota Talvivaaran ympäristörikosasiassa. Talvivaaran perustaja ja entinen toimitusjohtaja Pekka Perä tuomittiin puolen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä ympäristön turmelemisesta, ja entiselle kaivoksen johtajalle Lassi Lammassaarella määrättiin 60 päiväsakkoa ympäristön turmelemisesta.

– Tapaukseen on saatu nyt ratkaisu ja hyvä niin. Päätös selkeyttää asioita ja antaa myös viranomaistoiminnalle selkeyden, Myllyoja kertoo Ylelle.

Kainuun Ely-keskus jätti asiassa ensimmäisen tutkintapyynnön jo kahdeksan vuotta sitten.

Viranomaisena Kainuun Ely-keskus sai osakseen myös arvostelua Talvivaaran toiminnan valvomisesta. Myllyojan mukaan se on osa nykyaikaista viranomaistoimintaa, siihen kohdistuu kaikenlaista palautetta. Hänen mukaansa niihin pyrittiin vastaamaan tekemällä työ mahdollisimman hyvin.

Pitkään kestänyt prosessi oli Myllyojan mukaan myös opettavainen kokemus. Viranomaisten yhteistyö on kehittynyt paljon ja asiat on edelleen dokumentoitava mahdollisimman tarkasti, koska niihin palataan usein.

– Viestintä on muuttunut paljon ja tiedottamisen tarve on suuri. Mekin teimme aiemmin paljon tiedotteita, mikä olisi nyt hidasta ja vanhanaikaista. Viestinnän on oltava nopeaa ja reaaliaikaista, ja viestinnällä on oltava ehdottomasti kasvot, Myllyoja sanoo.