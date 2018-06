ELY-keskus ei määrää Malmin lentokenttää suojeltavaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksensä Malmin lentoaseman ystävät ry:n lokakuussa 2015 tekemästä suojeluesityksestä.

Sen mukaan ELY-keskus ei määrää Malmin lentokenttäaluetta suojeltavaksi, mutta ei totea suojelua tarpeettomaksi. Vastuu suojelusta on nyt kaupungin kaavoittajalla.

Lentoaseman ystäville päätös oli harmittava mutta odotettu.

– Näin vahvassa poliittisessa paineessa päätös vastaa odotettua. Vaikka suojelupäätös jäi vielä tekemättä, teksti on sisällöltään hyvä ja todentaa alueen erityiset arvot sanoo Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Päätöksen käsittely jatkuu seuraavissa instansseissa normaalin valitusprosessin mukaisesti.

– Tutkimme lausunnon huolella ja seuraavaksi viemme asian ympäristöministeriön arvioitavaksi. Jatkamme edelleen työtä ilmailukäytön säilyttämiseksi laajalla rintamalla, sanoo Hyvönen.

Hänen mukaansa ELY-keskus on päätöksessään perustellut vankasti alueen tärkeyden ja suojelutarpeen.

– Päätös on ristiriidassa perusteluiden kanssa. Asemakaavalla voidaan taata vahva suojelu. Kaupungin on toteutettava päätöksen ohjeistus pieteetillä, jos ympäristöministeriö ei suojele kenttäaluetta. Kaupungin julkisuudessa tähän mennessä esittämissä suunnitelmissa suojelu ei toteudu ELYn lausunnon vaatimalla tavalla, Hyvönen sanoo.

Suojeluesityksen mukaan Malmin lentoasema-alue tulee suojella rakennuksineen ja lentokenttäalueineen. Suojeltavaksi ehdotettu alue on muun muassa listattu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY) ja se on maailman mittakaavassakin harvinaisuus maailmansotaa edeltävän ajan alkuperäisenä lentoasemana.

ELY-keskus on antanut Malmin lentokentälle vaarantamiskiellon. Se on voimassa, kunnes suojelua koskeva asia on lainmukaisesti ratkaistu, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Ympäristöministeriö voi myös määrätä kentän suojeltavaksi.

ELY-keskus pitää suojeluesityksessä ja Museoviraston lausunnossa esitettyjä kohteen valtakunnallisia ja kansainvälisiä arvoja kiistattomina.

– Helsingin kaupungin tutkimuksissa on ilmennyt, että lentokentän alueella on liito-oravien lisäksi useita tiukemmin suojeltuja lajeja. Teemme nyt suojeluesitystä näiden pohjalta, kertoo Hyvönen.

Hänen mielestään kaupungin pitää rauhoittaa tilanne näiden tutkimusten ajaksi ja varmistaa kentän lentotoiminta aluksi 5-10 vuodeksi.