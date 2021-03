”Elvytys on massiivinen työllisyystoimi” – Ekonomisti: Ei ole vielä aprillipäivä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà pyytää EK:n johtavalta ekonomistilta Sami Pakariselta perusteluja ivaamisen sijaan.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Sami Pakarinen on jakanut Kansan Uutisten pääkirjoituksen, joka on otsikoitu Elvytys on massiivinen työllisyystoimi.

– Eihän se aprillipäivä vielä ole, Sami Pakarinen kommentoi Twitterissä.

KU:n kirjoituksessa kerrotaan, että STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà tuo työllisyyskeskusteluun uuden näkökulman. Hän on laskenut koronakriisin aikaisen elvytyksen nostavan työllisyyden pysyvästi 22 000–30 000 henkilöä korkeammalle tasolle.

Lainà pohjaa laskelmansa hystereesinäkemykseen. Sen mukaan elvytys on todella tärkeää taantumissa ja kriiseissä, jotta tuotannon pysyviltä menetyksiltä vältytään tai ainakin ne voidaan minimoida.

Patrizio Lainà onkin tarttunut Sami Pakarisen tviittiin.

– Oletko sitä mieltä, että elvytyksellä ei ole mitään merkitystä työllisyyden kannalta? Jos olet, olet siihen oikeutettu, mutta ainakin IMF ja OECD ovat eri mieltä kanssasi. Pyytäisin tässä tapauksessa myös perusteluja ivaamisen sijaan, Patrizio Lainà kirjoittaa Pakariselle.

”Paroni von Münchhausen -tyylisiä juttuja”

Pakarinen kysyy Lainàlta, miksei kaikkia rakenteellisia ongelmia sitten vain korjattaisi elvyttämällä.

– Kaikki työllisyystoimet pitää peilata siihen, vahvistavatko ne julkista taloutta. Elvytys ei valitettavasti vahvista. Kaikkia maailmalla esitettyjä keinoja ei pidä suoraan soveltaa ikääntyvään Suomeen, Pakarinen toteaa.

Lainà vastaa, ettei elvyttämällä voida tietenkään rajattomasti saada lisää työllisiä.

– Elvytys vahvistaa julkista taloutta, koska sen ansiosta tuotannon taso ja työllisyys jäävät pysyvästi korkeammalle tasolle, Lainà perustelee.

Pakarisen mielestä näin vakavilla asioilla ei voi leikkiä.

– Näitä paroni von Münchhausen -tyylisiä juttuja voisi kertoa, jos ensin olisi tehty kaikki voitavat ikävät työllisyystoimet. Nyt näiden esittäminen näyttää vain siltä, että hakemalla haetaan perusteluita helppojen päätösten tekemiseksi, Pakarinen näkee.

Eihän se aprillipäivä vielä ole. https://t.co/HJXx5T4vkx — Sami Pakarinen (@SaPakarinen) March 19, 2021

Miksei kaikkia rakenteellisia ongelmia sitten vain korjattaisi elvyttämällä? Kaikki työllisyystoimet pitää peilata siihen, vahvistavatko ne julkista taloutta. Elvytys ei valitettavasti vahvista. Kaikkia maailmalla esitettyjä keinoja ei pidä suoraan soveltaa ikääntyvään Suomeen. — Sami Pakarinen (@SaPakarinen) March 19, 2021

Näitä paroni von Munchhausen -tyylisiä juttuja voisi kertoa, jos ensin olisi tehty kaikki voitavat ikävät työllisyystoimet. Nyt näiden esittäminen näyttää vain siltä, että hakemalla haetaan perusteluita helppojen päätösten tekemiseksi. Näin vakavilla asioilla ei voi leikkiä. — Sami Pakarinen (@SaPakarinen) March 19, 2021