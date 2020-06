Elvytys ja odotukset alkavat näkyä markkinoilla

Yleinen kehitys on heilahteluista huolimatta ollut viime aikoina nouseva.

Osakemarkkinoilla kurssit heilahtelevat edelleen päivittäisten mukaan, mutta yleinen suuntaus on jonkin aikaa ollut selvästi nouseva kasvuodotusten voimistuessa.

Perjantaina markkinoita huoletti Hongkongin tilanne, mutta tänään maanantaina ollaan taas oltu Financial Timesin mukaan nousutunnelmissa, kun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhkailut talouspakotteista Kiinaa vastaan näyttivätkin jäävän pelättyä vaarattomammiksi.

Lisäksi maanantaina Kiinassa kerrottiin teollisuuden tuotannon kasvaneen toukokuussa ensi kerran viime tammikuun jälkeen. Kiinan talouden tuntija kuitenkin arvioi FT:ssä, että Kiinan elpyminen voi kestää pitkään heikon kansainvölisen kysynnän takia.

Maanantaina Aasiassa Hongkong päätyi yli kolmen prosentin nousuun ja Tokio vajaasee prosenttiin. Puolenpäivän aikaan Euroopassa Lontoo ja Pariisi olivat lähes prosentin nousussa, mutta Frankfurt oli puolentoista prosentin laskussa. Helsingissä oltiin niukasti plussan puolella.

Yleinen kehitys osakemarkkinoilla on heilahteluista huolimatta ollut viime aikoina kuitenkin nouseva. Koronarajoituksia on alettu useissa maissa pikkuhiljaa höllentää, mikä on kasvattanut odotuksia talouden ja yritysten lähdöstä nousukiitoon. Esimerkiksi Saksassa on ennustettu yli 10 prosentin kasvua ensi vuodelle.

Huhtikuun alkupuolella Suomen Pankin Euro ja talous -julkaisussa arvioitiin olevan mahdollista, että Suomen talous alkaisi elpyä jo kesän jälkeen. Tämä edellyttäisi sitä, että koronaviruksen leviäminen saataisiin pian hallintaan ja rajoitustoimia voitaisiin alkaa purkaa.

Etla puolestaan arvioi viikko sitten, että Suomen bruttokansantuote kääntyy ensi vuonna neljän prosentin kasvuun.

Yhdysvalloissa teknologiapainotteinen Nasdaq Composite -indeksi on jo noussut koronaa edeltävälle tasolle. Pankkikonserni Nordea arvioikin jo viime viikolla, että odotukset talouden elpymisestä ajavat osakemarkkinaa samalla, kun talouden verisuonissa on rautaisannos talous- ja rahapoliittista vitamiinia.

Elvytystoimenpiteet ovat rauhoittaneet markkinoita ainakin toistaiseksi. Nordea muistuttaa, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed voi ostaa arvopapereita niin paljon kuin tarvitaan. Euroopan keskuspankin EKP:n puolestaan arvellaan hyvinkin kasvattavan pandemian ajan osto-ohjelmaa kokouksessaan ensi torstaina.

Lisäksi Yhdysvalloissa Fed kontrolloi Nordean mukaan jo pitkälti pitkienkin korkojen tasoja, jotka eivät ole heilahdelleet kovin paljon viimeisen parin kuukauden aikana. Saksan pitkät korot ovat yrittäneet ylöspäin, mutta suurta nousua ei niihin odoteta.

Nordea tosin arvioi, että komission elvytysrahastosuunnitelmat aiheuttavat nousupaineita Saksan koroille. Elpymisrahasto olisi tarkoitus rahoittaa velkarahalla ja Saksan arvioidaan joutuvan kantamaan suuren taakan riskistä, vaikka Euroopan unioni virallisesti velan liikkeeseenlaskija olisikin.

EKP:n ostot kuitenkin pitävät myös Saksan korot matalilla tasoilla. Italian valtionlainamarkkina kaipaa Nordean mukaan silti selvästi Saksaa kipeämmin tukea, ja EKP:n odotetaankin lisäävän torstain kokouksessa joustavuutta velkakirjojen osto-ohjelmaan, jolloin Italian velkakirjoja voitaisiin ostaa suhteellisesti enemmän.

Inflaation yllättävä kiihtyminen olisi ikävä uutinen korkosijoittajille, mutta ainakin toistaiseksi deflaatio näyttää todennäköisemmältä euroalueella. Toukokuussa alueen inflaatio vajosi lähelle nollaa.