Elon Muskin uusi Mars-raketti on kuin kopio Tintin kuuraketista

Teknologiamiljardööri Elon Musk on julkaissut Twitterissä kuvan BFR-jättiraketin testiversiosta.

– Avaruusaluksen testiraketti on juuri saatu koottua SpaceX-yhtiön laukaisukeskuksessa Texasissa. Tämä on todellinen kuva, ei tietokonemallinnus, Musk sanoo.

Muskin mukaan BFR:n ulkonäkö tulee vielä muuttumaan kehitysprosessin myötä, sillä rakettiin lisätään muun muassa ikkunoita.

Sosiaalisessa mediassa on huomioitu raketin muistuttavan Tintin kuurakettia, joka esiintyi 1950-luvulla julkaistuissa Päämääränä kuu- ja Tintti kuun kamaralla -sarjakuva-albumeissa. Myös Musk on todennut olevansa Tintti-fani.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz

— Elon Musk (@elonmusk) January 11, 2019