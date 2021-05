Elon Muskin raketti laskeutui onnistuneesti

SpaceX-avaruusyhtiön Starship SN15 -prototyyppi on laskeutunut koelennon jälkeen onnistuneesti alustalleen Texasissa.

Kyseessä oli raketin viides lentotesti ja ensimmäinen kerta, kun prototyyppi ei räjähtänyt ilmassa tai laskeutumisen yhteydessä.

Alus nousi neljän minuutin lennon aikana noin 9,6 kilometrin korkeuteen, kääntyi laskeutumiskiitoa varten mahalleen ja käynnisti moottorinsa uudelleen juuri ennen laskeutumista.

– Starship on laskeutunut normaalisti, yhtiön perustaja ja teknologiamiljardööri Elon Musk kirjoitti Twitterissä aamuyöllä Suomen aikaa.

Yhtiön strategiana on ollut rakentaa yhä kehittyneempiä prototyyppejä nopealla aikataululla ja laukaista niitä vain noin kuukauden välein. Tarkoituksena on korjata lentojen aikana havaitut puutteet uusissa malleissa.

Elon Muskin visiossa Starship-aluksia voitaisiin tankata kiertoradalla, minkä jälkeen alukset suuntaisivat Kuuhun, Marsiin ja muihin kohteisiin. Polttoaineratkaisu on suunniteltu niin, että alukset voisivat saada polttoainetäydennystä myös Marsissa ennen paluulentoa.

Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasa myönsi SpaceX:lle hiljattain 2,4 miljardin euron sopimuksen, jonka myötä yhtiö rakentaa kuulaskeutumiseen soveltuvan Starship-mallin kuluvan vuosikymmenen aikana.

Only way to create rapidly & fully reusable orbital rockets, the fundamental technology revolution needed to make life multiplanetary

— Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2021